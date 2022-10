La maison de l’écrivain Céline va être rénovée puis mise en location

Céline a vécu dix ans, de 1951 à 1961, à Meudon. Aujourd’hui, sa maison, construite au 19e siècle, tombe en désuétude.

Ni musée, ni résidence d’écrivain. La maison où a vécu l’écrivain Louis-Ferdinand Destouches, alias Céline, et son épouse Lucette, à Meudon , dans les Hauts-de-Seine (92) pendant 10 ans, de 1951 à 1961, va être rénovée et louée à des particuliers. Céline y a notamment ouvert un cabinet médical. Le permis de construire a été accordé par la mairie à un particulier, propriétaire du bien depuis 2018, et les architectes des Bâtiments de France ont aussi validé le projet de rénovation.

Aucun souvenir de Céline

La villa Maïtou, de style Louis-Philippe, a intégralement brûlé en 1968 et en 1972. La demeure de 351 m² située au 25 ter route des Gardes, présente aujourd’hui des fissures et des volets en piteux état. Le maire de Meudon, Denis Larghero (UDI), assure qu’« il ne reste rien de l’époque de Céline dans la maison. La bibliothèque, les meubles, la cuisine, même les fenêtres ont brûlé. Il ne reste que les murs et le jardin devant qui peut être comparé à ce qui pouvait être le décor de Céline en son temps ».

Subsistent également des lambris de la salle de danse de Lucette qui était professeur de danse et un morceau de son sauna. Ainsi, il était compliqué selon lui de transformer cette propriété de 8 pièces qui s’étalent sur 3 niveaux en un musée dédié à la mémoire de l’auteur de Voyage au bout de la nuit . « Si quelqu’un aurait pu faire quelque chose de cette maison c’est les ayants droit de Céline ou l’éditeur Gallimard qui publie ses œuvres », assène-t-il.

Le maire nuance cependant: « Ils n’auraient certainement pas été soutenus par l’État dans une opération de ce type au regard de la personnalité de Céline », qui a écrit des pamphlets antisémites. D’autant plus que l’édifice n’est pas classé à l’inventaire des monuments historiques. Jack Lang avait entamé des démarches pour inscrire la maison à l’inventaire du patrimoine en 1992 mais elles ne sont jamais concrétisées.

Un voisin a donc acheté en viager en 2018 la propriété où Céline a rédigé notamment D’un château l’autre et Rigodon . La veuve de l’écrivain a continué à y vivre jusqu’à sa mort. « Tout est à refaire pour le louer à quelqu’un de manière décente. Depuis les années 70, aucuns travaux n’ont été réalisés. La maison doit être mise aux normes », explique le maire. Aujourd’hui, la demeure ne va subir « aucune surélévation, ni extension, ni démolition », expose-t-il. La propriété va juste connaître un lifting pour être mise en location, loin de la mémoire de Céline. « La véranda à l’arrière qui avait brûlé en partie lors des incendies, va par exemple être reconstituée .»