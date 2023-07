En s'implantant en France, la compagnie ferroviaire espagnole Renfe va bientôt venir concurrencer la SNCF. Avec ses prix cassés, va-t-elle permettre une baisse des prix du billet de train ?

La concurrence fera-t-elle baisser le prix du train ?-iStock-Olivier DJIANN

Une installation durable de la Renfe en France

Mauvaise nouvelle pour la SNCF : la Renfe, entreprise d'exploitation des chemins de fer espagnols, arrive sur le marché français avec ses propres trains qui assureront des trajets vers l'Espagne à des prix défiant toute concurrence. Ainsi, à partir de Lyon ou Marseille, le voyageur pourra rejoindre Barcelone, Madrid, Gérone, Tarragone, Saragosse ou Figueres pour un tarif plancher de 29 € (19 € pour un départ de Montpellier ou Narbonne), avec, potentiellement, deux allers-retours quotidiens. L'opérateur espagnol proposera également des billets de TGV à 9 € entre les dix gares françaises de son réseau (dont Marseille, Lyon, Montpellier, Narbonne ou Béziers). La date de lancement de la vente des billets, qui s'ouvrira dès que les procédures administratives obligatoires seront finalisées, sera annoncée très prochainement. Avec l'ouverture de sa succursale à Lyon, la compagnie affiche clairement son intention de s'installer durablement et de conquérir le rail français, en investissant d'autres lignes TGV (telles que Paris-Lyon) et en proposant de nouvelles liaisons à l'international. Il est tentant de voir cette opération comme une "réponse du berger à la bergère", suite à l'installation en Espagne, en 2021, du service low cost Ouigo de la SNCF. Opération commerciale réussie, si l'on en juge par les résultats : la vingtaine de rames TGV implantées sur le sol ibérique a en effet permis à la compagnie française de transporter, en deux ans, quelque cinq millions de voyageurs sur les lignes Madrid-Barcelone et Madrid-Valence (pour un tarif à partir de 9 € !).

Vers une baisse des prix de la SNCF ?

Ce nouveau pion dans l'échiquier arrive alors que le prix du billet français ne cesse de grimper. Cet été, comme en 2022, celui-ci est particulièrement élevé compte tenu de la forte demande de réservations (+ 20 %). Les TGV ont fait le plein rapidement, les offres intéressantes ont donc été prises d'assaut, ce qui a engendré un coût plus élevé pour les places disponibles restantes. Suite à l'arrivée de la Renfe, le voyageur français peut-il espérer une diminution des prix du billet SNCF ? C'est en tout cas ce qui avait été observé en 2021, lors de l'arrivée en France de la compagnie italienne Trenitalia, première compagnie étrangère à investir le marché français. Cette implantation avait entraîné une baisse des tarifs de la SNCF de 8 % en un an sur la ligne Paris-Lyon, assurée par les deux compagnies. La chute des tarifs a été beaucoup plus spectaculaire en Espagne après l'implantation de Ouigo, avec une baisse de 41 % du prix du billet espagnol pour la liaison Madrid-Barcelone. Cette différence peut s'expliquer par un coût d'accès au réseau français, à payer par les opérateurs, beaucoup plus élevé que dans l'ensemble des pays d'Europe. Au travers de ces deux exemples d'implantations concurrentielles, la nouvelle donne ne semble pas avoir affecté le marché spécifique de chaque pays, puisque les réservations de la SNCF ont bondi de 172 % (+ 42 % pour les TGV et + 90 % pour les Ouigo) depuis l'entrée de Trenitalia. Quant au marché espagnol, le nombre de voyageurs a augmenté de 35 % depuis l'arrivée de Ouigo Espagne.