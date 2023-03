La chanteuse Lara Fabian obligée de brader sa maison québécoise

La chanteuse a dû revoir le prix de sa villa canadienne à la baisse. Sa demeure est en vente depuis l’été dernier, sans succès.

Un lac privé et une salle de sport. Malgré ces deux beaux atouts, la chanteuse Lara Fabian n’arrive pas à vendre sa villa au Canada, dans la forêt de Bromont, au Québec , depuis l’été dernier. Affichée au prix de 3 millions de dollars canadiens, soit un peu plus de 2 millions d’euros, son prix a dû être cassé. Elle est désormais proposée à plus de 2,6 millions de dollars, soit 1,8 million d’euros, raconte Le Journal des Femmes . Un manque à gagner d’environ 400.000 dollars.

La demeure sur trois étages où la chanteuse a vécu avec son compagnon et sa fille, a pourtant tout pour elle: trois hectares de verdure, trois chambres, deux salles de bain, deux salons, une salle de sport toute équipée et un superbe lac où les arbres se reflètent. Une belle aire de baignade en perspective. Les heureux propriétaires pourront même acheter la quasi-totalité des meubles. Nul besoin d’envisager un éprouvant déménagement de mobilier. Il n’y a plus qu’à poser ses valises.

Un décor intemporel

Le décor, en bois et en pierre, est intemporel et peut plaire à toutes les générations d’acquéreurs. Le salon arbore notamment une chaleureuse cheminée en pierres. La première chambre, tout de blanc vêtue, laisse entrer la lumière naturelle. La cuisine aussi adopte une tonalité blanche avec un plan de travail en marbre et des tabourets transparents. Une deuxième chambre, plus originale, est légèrement mansardée et dispose d’un fauteuil suspendu. Quant aux salles de bain, elles jouent sur du blanc mais aussi sur du noir, des couleurs élégantes. À l’extérieur, la maison, qui date de 2006, ne détonne pas du tout avec le paysage. Elle revêt un bardage en bois gris et un toit en pente, un style typique de la région. De plus, elle offre calme et sérénité grâce à son éloignement vis-à-vis de la route.

Comment expliquer un tel échec alors que le bien offre de pareils avantages? Peut-être par son prix. Selon l’Association canadienne de l’immeuble, les prix de l’immobilier ont augmenté de 21 % en 2021. La hausse des taux hypothécaires a fait chuter le nombre d’acheteurs, incapables de payer des mensualités d’emprunts plus élevées. De nombreux projets immobiliers et des mises en chantiers ont été abandonnés. Selon un rapport de l’institut Statistique Canada publié fin novembre, « la valeur moyenne des biens immobiliers a diminué de 5,2 % au deuxième trimestre de 2022 ». Les biens de luxe n’ont pas l’air épargné.

Depuis le 1er janvier, les non Canadiens ne peuvent plus acheter d’immeubles résidentiels au Canada pendant les deux prochaines années, à l’exception des immigrants résidents permanents. L’objectif étant de garantir un accès plus large à l’achat aux Canadiens.