L’ex-appartement parisien d’Yves Saint Laurent et Pierre Bergé est à vendre

Cette propriété de 295 m² est affichée à 6,9 millions d’euros. Ses principaux atouts: un jardin privatif de 180 m² et de multiples vues sur des monuments de Paris depuis chaque fenêtre.

En plus d’offrir une vue imprenable sur le dôme des Invalides et la Tour Eiffel, le bien de 295 m² a appartenu pendant 9 ans à deux illustres personnages, le célèbre grand couturier français Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, son compagnon, qui l’a aidé à fonder sa maison de couture. Il est actuellement proposé à la vente pour 6,9 millions d’euros par l’agence Kretz . Le couple a profité de 1961 à 1970 d’un immense bien situé à l’étage d’un ancien hôtel particulier du 18ème siècle, dans le 7e arrondissement de Paris. Plusieurs pièces donnent sur le jardin privatif de 180 m² et profitent ainsi d’une grande luminosité: la salle à manger, le salon de réception et le séjour. La hauteur sous plafond de 5 mètres est presque vertigineuse. Elle offre une respiration au logement.

Un château à Deauville et une villa à Marrakech

Aujourd’hui, le bien doté de 3 chambres a été rénové et climatisé. Il profite d’une triple exposition, ouest, sud et est. La chambre principale possède sa propre salle de bains et son dressing, la chambre d’invités dispose d’une salle de douche et le bien compte aussi un studio pour le personnel de maison avec chambre, cuisine et salle de douche. Au sous-sol, on retrouve même une salle de sport, et un dressing.

Pour l’anecdote, le couple mythique s’est rencontré en 1958 alors qu’Yves Saint Laurent est employé chez Dior. C’est le coup de foudre sur un plan personnel mais professionnel aussi. Pierre Bergé encourage fortement le couturier à ouvrir sa propre maison de couture. Il s’occupe des finances de la maison de couture et du planning de son compagnon. Au fil de leur relation, ils acquièrent plusieurs biens immobiliers: un duplex rue de Babylone dans le 7e arrondissement de Paris où le couple conserve une incroyable collection d’œuvres d’art mais aussi un château près de Deauville et une villa à Marrakech. Ils achètent notamment le jardin Majorelle qu’ils rendent public.