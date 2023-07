Le 12 juin dernier, le gouvernement a réuni les syndicats de fonctionnaires pour leur annoncer les mesures salariales destinées à contrer l’inflation. Si l’augmentation du point d’indice est inférieure à celle de 2022, elle s’accompagne d’une série de mesures visant à augmenter progressivement les plus bas salaires de la fonction publique.

L’augmentation du salaire des fonctionnaires / iStock.com - HJBC

Ce qui a changé au 1er juillet

Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, a réuni les syndicats de fonctionnaires le 12 juin dernier pour annoncer de nouvelles mesures salariales destinées à amoindrir l’impact de l’inflation sur les agents de la fonction publique. Le point (la base du calcul du salaire des fonctionnaires) sera rehaussé de 1,5 % au 1er juillet. À cela s’ajoutent plusieurs efforts consentis pour les bas salaires.

Une augmentation globale

Il s’agit de la seconde augmentation annuelle consécutive pour les 5,7 millions de fonctionnaires français, après une hausse en 2022. Bien que l’augmentation de la valeur du point soit inférieure à celle de 2022 (1,5 % vs 3,5 % l’an passé), elle s’accompagne de plusieurs mesures destinées à revaloriser les plus bas salaires. La hausse de l’indice en juillet sera notamment suivie de l’attribution de 5 points d’indice à tous les agents au 1er janvier 2024 – ce qui représenterait une augmentation de 25 euros par mois par fonctionnaire. Certains agents des catégories B et C recevront par ailleurs jusqu’à neuf points d’indice supplémentaires – environ 120 euros d’augmentation selon l’exécutif.

Une prime de pouvoir d’achat

Une prime de pouvoir d’achat, d’un montant allant de 300 à 800 euros, sera versée avant la fin de l’année aux fonctionnaires touchant jusqu’à 3.250 euros brut par mois. L’exécutif précise que cette aide sera perçue par 50 % des agents de l’État et 70 % des agents publics hospitaliers. Les contractuels pourront également bénéficier de cette prime, ainsi que de la revalorisation du point d’indice. Le remboursement des frais de transport collectif passe de 50 % à 75 %, et les compensations relatives aux frais de mission (repas et nuits d’hôtel) seront revalorisées.

Insuffisant pour les syndicats

L’exécutif défend une série de mesures ayant « un impact très concret sur les agents en ayant le plus besoin, ceux impactés de plein fouet par l'inflation sur les produits de première nécessité et alimentaires ». Les syndicats jugent en revanche le dispositif déployé insuffisant. Christian Grolier, de la fédération de fonctionnaires de FO, note des mesures « en deçà des attentes des agents, en particulier sur la prime de pouvoir d'achat qui exclut ceux qui en ont le plus besoin, les catégories C concentrées dans la territoriale ». La CGT dénonce quant à elle une mesure « largement insuffisante », malgré la prime qui ne « concernerait qu'une partie des salariés ». Les syndicats demandaient une augmentation générale, d’un montant variable selon les organisations, pour contrer l’inflation, qui était de 5,1 % en mai selon l’Insee.