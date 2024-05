L’arrivée de ce moyen de transport a diminué de moitié le prix de vente d’une maison

Le téléphérique Téléo mis en marche en mai 2022 à Toulouse a entraîné une privation de vue et un préjudice d’intimité pour une maison de 150 mètres carrés, entraînant une perte de valeur de la propriété.

En 2020, Tisséo, transporteur de la région de Toulouse (31), a acquis une maison pour 700.000 euros, ce qu’il estimait être son prix de marché. Aujourd’hui, elle est en vente à moitié prix, et même moins, soit à 310.000 euros . Et pourtant la maison de plain-pied de 150 mètres carrés est dotée d’une piscine et d’un jardin arboré de plus de 4000 m². C’est le survol de la propriété par le Téléo, le plus long téléphérique en service, sur 3 kilomètres, qui relie l’Oncopole à l’Université Paul Sabatier via l’Hôpital de Rangueil en dix minutes, depuis mai 2022, qui a impacté fortement le prix de vente.

Le Téléo entraîne « un préjudice d’atteinte à l’intimité » ainsi que la « privation de vue », assure à Actu Toulouse la Direction de l’Immobilier de l’État qui a évalué le bien. La maison est effectivement située sous la ligne de téléphérique qui passe à 50 mètres de haut. Ainsi, des milliers de voyageurs ont une vue plongeante sur la propriété. Mais est-ce suffisant pour diminuer d’autant le prix du bien? Rappelons tout d’abord qu’il s’agit de la première offre possible, puisque le bien va être vendu aux enchères, du 25 au 26 juin, après des visites organisées les 14, 19 et 21 juin. La maison pourrait donc partir à un prix plus élevé. De plus, la nuisance visuelle ne semble pas rebuter tout le monde puisque quatre visites sont déjà prévues avant la vente aux enchères de la maison.

Des nuisances difficiles à évaluer

Normalement, la proximité des transports en commun rend plus attractif un bien immobilier. « Les futurs aménagements peuvent justifier une plus-value sur le prix comme la création d’une ligne ferroviaire, métro, bus et tramway », selon Meilleurs Agents. Mais, en cas de nuisance, cette influence peut prendre une autre tournure. « Plus difficile à anticiper, l’éventuelle nuisance de transports en commun innovant s. En France, par exemple, le téléphérique urbain est de plus en plus étudié, car moins coûteux et plus facile à mettre en œuvre que d’autres solutions de mobilité traditionnelles. Début avril, la ville de Brest a par exemple reçu la première cabine de son futur téléphérique. Quelles seront les nuisances sonores, visuelles ou électriques d’un tel dispositif en environnement urbain? Comme tout projet pionnier, tout ne peut être anticipé et connu à l’avance », s’interroge Crédit Agricole Immobilier.

Effectivement, le téléphérique était jusqu’ici plutôt utilisé dans les stations de ski. Il commence à s’installer en ville comme à Brest, à Toulouse et à Saint-Denis de La Réunion. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté en décembre 2022 le recours des propriétaires d’une résidence étudiante survolée par le Téléo qui se plaignaient de nuisances et accusaient le téléphérique d’une dépréciation financière de leur bien.