L’ancienne maison de Walt Disney est à louer pour 37.000 euros par mois

Avis aux fans de Disney, la maison du célèbre producteur et réalisateur est, non pas en vente, mais disponible à la location. La somme à débourser est toutefois faramineuse.

Il était une fois, une majestueuse maison située à Los Angeles où Walt Disney visionnait ses propres dessins animés sur l’écran géant situé face au salon. Ce décor, digne d’un conte de fée, loin de la chaumière de Blanche-Neige mais proche de la tour où était enfermée la princesse Raiponce, avec sa composition en plusieurs ailes, est à louer, à partir du 05 décembre.

Un cadre qui se mérite puisque le prix de la location s’élève à 40.000 dollars par mois , soit presque 37.000 euros. Il est vrai que le bien est loué entièrement meublé, avec des équipements dernier cri. Pour louer la majestueuse maison, un dépôt de garantie de 120.000 dollars est requis, soit environ 110.000 euros.

Un parking avec 10 places de stationnement

Dès le pas de la porte franchi, les hauts plafonds en forme de voûte avec leurs poutres apparentes, impressionnent. De même que l’imposante cheminée en brique et ses vitraux d’origine. En plus de l’immense salon, une vaste cuisine équipée avec îlot central, appareils en acier inoxydable et comptoirs en marbre, offre tout le confort souhaité. On retrouve 4 salles de bain dont une avec sa baignoire centrale et ses carreaux d’époque et une avec une double vasque, ainsi que 4 belles chambres. Un parking couvert avec 10 places de stationnement est également à disposition. Les animaux comme Panpan le lapin, Duchesse le chat ou encore Perdita, le chien des 101 Dalmatiens, sont autorisés.

À l’extérieur, une pelouse luxuriante, une piscine chauffée avec vue sur Los Angeles, une salle à manger extérieure sous un treillis et des allées bordées de fleurs. Walt Disney avait acquis le terrain et avait ensuite fait construire cette propriété pour sa femme et ses deux filles, en 1932. Il aurait même offert une petite maisonnette de style cottage située dans le parc à ses filles pour Noël , selon Noovo Moi, un site spécialisé dans les contenus sur le style de vie et les divertissements.