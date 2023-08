La 40e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu du 15 au 17 septembre sur les thèmes « Patrimoine vivant » et « Patrimoine du sport ».

Journées du patrimoine : préparez vos sorties ! / iStock.com - maselkoo99

La 40e édition

Nées en 1984, sous l’impulsion du ministre de la Culture de l’époque, Jack Lang, les Journées du patrimoine offrent la possibilité au grand public d’accéder à la richesse et à la diversité du patrimoine national et régional. L’événement a pris une envergure européenne en 1999 et rassemble chaque année des millions de curieux, de passionnés, d’artistes et de professionnels du patrimoine.

Deux thèmes complémentaires

Sur son site, le ministère de la Culture précise que les thématiques retenues cette année coïncident avec plusieurs calendriers. Le thème « Patrimoine Vivant » permet de valoriser les savoir-faire ainsi que leurs transmissions, en mettant en l’avant l’artisanat et le patrimoine immatériel. Le thème coïncide avec le 20e anniversaire de la convention sur le patrimoine culturel immatériel (PCI) de l’Unesco. Le « Patrimoine du sport » s’inscrit quant à lui dans le calendrier olympique, à moins d’un an du début des JO d’été à Paris.

Opération « Levez les yeux ! »

À partir de vendredi 15 septembre, les élèves de tous horizons pourront participer une nouvelle fois à l’opération « Levez les yeux ! » en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. Le public scolaire, de la maternelle à la terminale, sera invité à découvrir ou redécouvrir les lieux de sa région et à y rencontrer des professionnels du patrimoine. L’an dernier, l’opération avait permis d’offrir plus de 2 500 animations au public scolaire partout en France.

Le succès du pass Culture en 2022

En 2022, le pass Culture – destiné aux jeunes de 15 à 20 ans – s’est ouvert aux Journées patrimoine. Les organisateurs d’événements ont ainsi pu offrir, via un compte pass Culture, des quotas de places à réserver sur l’application ou encore des créneaux de visite privilégiés. En tout, près de 900 offres de visites ont été proposées l’an dernier, dont 80 expériences directement créées pour le pass Culture.

Plus que quelques jours pour s’inscrire !

Les Journées du patrimoine sont coordonnées par le ministère de la Culture à l’échelle nationale et par les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) au niveau régional. Un agenda compilé sur la plateforme numérique Openagenda rassemble tous les événements programmés durant les trois jours. Les professionnels disposent encore de quelques jours pour inscrire leur site ou monument, ainsi que des événements associés au programme. Le ministère de la Culture recommande d’organiser des visites guidées ou de « mettre à disposition un support d’aide à la visite », ainsi que de proposer « une ou plusieurs activités » en lien avec l’une des deux thématiques de cette nouvelle édition.