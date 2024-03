JO Paris 2024: propriétaires et locataires seront alertés sur les risques des balcons

Les syndics de la région parisienne devront afficher, dans le hall de l’immeuble, une note sur les risques de surcharger les balcons pendant les JO.

Les balcons seront-ils assez solides pour supporter le poids des curieux durant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques? Le sujet inquiète la préfecture de Paris mais aussi les professionnels de l’immobilier . Les autorités ne souhaitent pas revivre le même épisode qu’en 2016 à Angers où la chute d’un balcon avait causé la mort de quatre personnes , lors d’une crémaillère. À la demande du préfet, la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim) a sollicité les architectes pour qu’ils rédigent une note sur les risques d’effondrement des balcons. En vain. À défaut, la Fnaim a remis à ses adhérents une note relative à la sécurité des garde-corps et des balcons , qu’ils devront afficher dans le hall des immeubles qu’ils gèrent, dans toute la région parisienne. « Nous ne pouvons pas interdire l’accès aux balcons car il s’agit d’un lieu privé , explique Olivier Princivalle, président de la Fnaim du Grand Paris, contacté par Le Figaro . La sécurité relève des propriétaires et des locataires .»

La Fnaim appelle donc les occupants à «examiner l’état du garde-corps» et à « signaler toute anomalie éventuelle au gestionnaire de l’immeuble », comme des fissures, pour qu’il puisse réaliser les travaux nécessaires. Le jour de la cérémonie d’ouverture, il est conseillé de « ne pas surcharger ou suroccuper anormalement les balcons » et « éviter les poussées excessives ». Les balcons doivent pouvoir supporter une charge maximale de 350 kilos/m², selon une norme européenne. Un chiffre que la Fnaim relativise. « Il ne vaut pas pour l es immeubles haussmanniens qui ont plus de 150 ans et disposent de balcons d’agrément qui sont le plus souvent prévus pour 2-3 personnes et pas pour des gradins pour les JO », précise Olivier Princivalle qui vise plutôt les immeubles récents.

Qui paie la facture?

Quant au coût des travaux, qui doit régler la facture? Le plus souvent, le copropriétaire est responsable de l’«entretien courant» et du revêtement de sol du balcon/terrasse. En revanche, l’entretien et les réparations du gros-œuvre (les dalles par exemple), considéré comme des parties communes car lié à la structure de l’immeuble, sont à la charge de l’ensemble des copropriétaires. N’hésitez pas à consulter le règlement de copropriété pour vous en assurer. En cas d’effondrement, « la responsabilité incombe aux propriétaires », affirme la Fnaim. Sauf si, dans le cas d’une location, « l’enquête prouve que les locataires ont fait un usage anormal du balcon/terrasse. »