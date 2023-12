«Je vais m’en racheter un à mon goût» : la revente des cadeaux de Noël fait le bonheur des sites de seconde main

Si les millions de nouvelles annonces postées après Noël permettent aux vendeurs de récolter un peu d’argent, elles font surtout les affaires des sites de revente, qui récupèrent des commissions sur chaque transaction réalisée.

« Je vends ce parfum car je l’ai eu en double, la personne qui me l’a offert n’a plus le ticket de caisse donc impossible de l’échanger », explique Marie*, qui a mis en vente sur Vinted une bouteille de 50 ml d’un parfum Lancôme. À 42 euros, contre 182 euros au prix neuf, il n’a fallu que quelques minutes pour trouver preneur. « Je compte maintenant épargner l’argent », sourit la jeune femme. Comme elle, ils sont des milliers de Français à faire le choix de revendre leurs cadeaux de Noël, certains pour rembourser leurs frais, d’autres pour racheter d’autres produits.

Jeanne a reçu de sa famille un portefeuille Michael Kors, qu’elle revend 50 euros sur Vinted : « Je n’aime tout simplement pas le modèle et plutôt que de ne pas l’utiliser, je préfère le vendre pour m’en racheter un à mon goût. » D’autres personnes se sont, elles, trompées sur le choix du cadeau, comme Justine*, qui a offert une Playstation 5 neuve à son compagnon, qui préfère « une Xbox ». Résultat, la trentenaire compte revendre sa console 550 euros pour racheter le bon modèle à son compagnon. Si le cadeau ne plaît pas, c’est une chose, mais il arrive aussi qu’il ne sied pas parfaitement la personne. Un pantalon de costume de la marque Asos, acheté 38 euros, se retrouve ainsi neuf sur Vinted, à 19 euros. « Hélas, mon mari a pris du poids entre-temps et c’est trop juste », note la vendeuse dans la description de son article.

«Un phénomène qui prend de l’ampleur»

Sur les sites de revente en ligne, comme Vinted , Leboncoin , eBay ou Rakuten , il suffit d’actualiser les pages d’accueil pour découvrir des centaines de nouvelles annonces de cadeaux indésirables. Vêtements, parfums, jeux vidéo ou jouets, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. La plateforme eBay s’attend même à « trois millions de nouvelles annonces entre le 25 décembre et le 3 janvier », prévoit le groupe dans un communiqué. « C’est un phénomène qui prend de l’ampleur », observe Louise Benzrihem, chargée de mission chez eBay.

Si, pour la première fois, « les Français revendent des cadeaux pour payer les factures de Noel », ce pic de revente s’explique aussi « par l’ancrage de l’économie circulaire dans nos habitudes », souligne la spécialiste. Sur le site, figurent avant tout des « produits tech, des jeux vidéo ou encore des jouets ». Plus l’article est vendu cher, plus cela renforce les affaires de la plateforme. Cette dernière empoche notamment des frais fixes de 35 centimes par commande, auxquels s’ajoute une commission variable, de 10% « sur la part du montant total de la vente dont le montant est inférieur ou égal à 2000 euros et de 2% pour la part du montant total de la vente dont le montant est supérieur à 2000 euros ». Pour attirer les vendeurs, eBay a pourtant choisi de supprimer les frais de vente « jusqu’au 8 janvier ». Une première, justifiée par « une tension financière grandissante » et « l’encouragement de cette circularité pour les vendeurs et les acheteurs », explique Louise Benzrihem.

La possibilité «de réaliser de très bonnes affaires»

Rakuten, une autre plateforme de revente, a enregistré 685.000 nouvelles annonces le 25 décembre à 15 heures, soit « une évolution de 5% par rapport à l’an dernier à la même heure ». « En novembre déjà, un Français sur deux nous affirmait être prêt à revendre un cadeau », indique Flora Louvet, directrice de communication chez Rakuten. « Aujourd’hui, c’est une pratique plus acceptée, pour 72% des Français », complète-t-elle. De quoi faire les affaires du site, qui applique une commission variable de 27% pour les articles vendus entre 0 et 25 euros, et de 10% pour des articles qui coûtent plus de 25 euros. Une partie fixe est ensuite ajoutée, entre 5 et 40 centimes suivant le prix du produit. Par exemple, sur un jeu vidéo à 50 euros, une commission de 8,65 euros est prélevée, uniquement « si l’article est vendu ». Contrairement à eBay, Rakuten ne retire pas ses frais pour cette période des fêtes, mais propose d’offrir 5 euros « sur la première vente des vendeurs ».

Une fois l’article vendu, ces plateformes placent l’argent de la vente sur un porte-monnaie virtuel. S’offrent alors deux possibilités au vendeur : réinvestir cette somme sur le site en question ou le transférer sur son compte bancaire, à condition d’avoir enregistré son relevé d’identité bancaire. Si l’argent est réinvesti, c’est le jackpot pour les sites, qui engrangent deux commissions, sur deux ventes différentes. Et ce schéma peut se répéter presque à l’infini. Astrid* revend par exemple une doudoune The North Face à 120 euros car « elle ne va pas à la personne qui a reçu le cadeau » et « va récupérer l’argent pour lui acheter la bonne taille ». Pour ne pas dépasser ce montant, elle va essayer de trouver la même doudoune d’occasion sur Vinted, participant ainsi à cette fameuse économie circulaire et remplissant au passage les caisses de l’entreprise lituanienne.

Côté acheteur, il y a toutefois «la possibilité de réaliser de très bonnes affaires », notamment si vous avez la possibilité d’étaler vos cadeaux pour 2024, assure Louise Benzrihem. EBay recommande notamment de revendre un cadeau neuf 30% moins cher que son prix neuf, 50% moins cher s’il a été ouvert et 70% s’il a été utilisé. « En ce moment, l’offre est plus riche qu’ordinaire », « il faut en profiter », lance de son côté la directrice de communication chez Rakuten. Mais gare aux arnaques, qui fleurissent sur les différents sites de revente en ligne. Certains n’hésitent pas à profiter de cette période pour revendre des contrefaçons. Mieux vaut donc débourser quelques euros supplémentaires pour s’assurer de son authenticité, comme le propose Vinted. Offrir des cadeaux de Noël indésirables à de prochains anniversaires peut notamment vous permettre d’économiser plusieurs dizaines d’euros mais aussi de faire un geste pour la planète.

*Les prénoms ont été modifiés.