Investissement locatif : les dépenses des propriétaires augmentent bien plus vite que les loyers

La rentabilité de l'investissement locatif a tendance à diminuer. Illustration. (nattanan23 / Pixabay)

Les investissements locatifs ont-ils perdu en rentabilité ? C’est en tout cas ce que semble montrer le baromètre 2023 de Qlower, une entreprise spécialisée dans la comptabilité et la fiscalité des investisseurs immobiliers. D’après leur analyse relayée par Capital , qui a porté sur environ 4 000 logements partout en France, les dépenses mensuelles des propriétaires ont augmenté de 14,5 % en un an, passant de 764 euros à 875 euros par mois, contre un loyer moyen à 716 euros par mois (+2,5 %). Et certains postes ont particulièrement explosé cette année.

La flambée des taux plombe les propriétaires

En premier lieu, le coût du crédit. Ici, Qlower a pris en compte l’ensemble du contenu du crédit, en incluant les intérêts, le capital et l’assurance emprunteur. Tout compris, la mensualité est passée en moyenne de 387 euros à 581 euros en un an. Une forte augmentation liée essentiellement à la flambée des taux de crédit.

Les investisseurs ont aussi davantage dépensé cette année en charges de copropriété, qui sont passées en moyenne de 74 à 81 euros par mois en un an. Une hausse liée à l’augmentation des coûts de l’énergie, qui n’a d’ailleurs pas encore été entièrement amortie. Autre poste qui a explosé en 2023 : les dépenses de travaux, à 73 euros par mois en 2023, soit trois fois plus qu’en 2022. « Un quart du panel analysé a investi dans des travaux ces 12 derniers mois, pour un montant moyen de 3 450 euros. L’année précédente, ce montant moyen était de 1 230 euros seulement » , souligne Qlower.

Taxes et assurances aussi en hausse

Les différentes taxes (taxe d’habitation, taxe foncière, cotisation foncière des entreprises et contribution sur les revenus locatifs) ont de leur côté représenté une dépense moyenne de 675 euros en 2023, soit +21 % par rapport à 2022. Cette augmentation est surtout issue de la revalorisation des bases de la taxe foncière qui devrait se poursuivre en 2024.

Enfin, les assurances bailleurs ont augmenté cette année de 11 % en moyenne. Mieux vaut donc bien réfléchir avant de se lancer dans un investissement locatif actuellement.