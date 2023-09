Si vous avez une cave, avez-vous déjà songé à la mettre en location ? Dans les grandes villes notamment, cela peut rapporter pas mal d’argent.

Investissement immobilier, pourquoi mettre votre cave en location ?-iStock-trekandshoot

La cave, un petit espace qui peut rapporter gros

D’après une étude de Jestocke.com, entre janvier et juin 2023, la rentabilité brute moyenne d’une cave parisienne atteignait les 10 %, en hausse de 1 % par rapport aux deux années précédentes. Mais il n’y a pas que dans la Ville Lumière que la mise en location d’une cave permet d’arrondir les fins de mois. La rentabilité brute moyenne enregistrée dans d’autres grandes villes comme Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille et Strasbourg atteint les 8 %, ce qui est également très intéressant. À Nantes, la rentabilité brute moyenne d’une cave est de 7 % contre 6 % environ à Rennes, Lille et Toulouse. Et si ces taux sont plus bas qu’à Paris, ils restent supérieurs à ceux atteints avec la mise en location d’un logement et qui sont en général plutôt de l’ordre de 5/6 % (et même « seulement » 3,5 % à Paris). Une cave mise en location dans la capitale française et ailleurs trouvera rapidement preneur car l’offre est inférieure à la demande. À Paris, au cours du premier semestre 2023, le nombre de personnes à la recherche d’une cave à louer a augmenté de 18 %.

Mise en location d’une cave : quelques règles à connaître

Vous avez une cave et souhaitez désormais vous lancer dans la mise en location de celle-ci ? Plusieurs règles sont à connaître. Si vous êtes locataire et que votre propriétaire-bailleur vous donne son accord écrit, vous avez la possibilité de sous-louer votre cave. Attention, celle-ci doit répondre à certains critères : elle doit ainsi être isolée, saine et facilement accessible. Dans votre bail, si la cave apparaît parmi les parties annexes, elle est soumise aux mêmes règles locatives que le logement. En revanche, si elle a été louée après la signature du bail, elle n’est pas considérée comme étant liée au logement. La signature d’un bail supplémentaire pour la location de la cave est alors recommandée. Ce bail comprend diverses informations dont l’identité du bailleur et celle du locataire ou encore le montant du loyer. Sans durée de bail précisée au sein de celui-ci, il sera reconduit tacitement chaque année. Les revenus perçus grâce à la mise en location d’une cave sont imposables. Vous avez le choix entre deux régimes : régime micro-foncier (70 % des revenus locatifs sont imposés et ils sont plafonnés à 15 000 €/an) ; régime réel : idéal quand les revenus annuels dépassent les 15 000 €, il permet de déduire les charges. Pensez aussi à vous rapprocher de votre assureur pour connaître les règles en matière de location de cave. Dans certaines villes, les caves ne sont pas soumises à l’encadrement des loyers. Vous pouvez donc fixer librement le prix du mètre carré. Il convient tout de même de se renseigner à ce sujet.