«Insulté» pour avoir mis en vente un studio de 30 m² à près de 1M€

Un agent immobilier dit avoir reçu des «messages haineux» après avoir publié une annonce sur Internet qu'il a supprimée.

«Je suis effaré par tant de haine». Le directeur de l'agence Saint-Ferdinand Immobilier dans le 7e arrondissement de Paris se dit choqué par les messages d'insultes - «Vous n'avez pas honte de vendre ce bien à ce prix-là?» - qu'il dit avoir reçus après avoir publié une annonce sur Leboncoin, repérée par BFM Immo.

La raison? L'appartement en question, un studio de 30 m², a été mis en vente 945.000 euros (frais d'agence compris). Soit un prix au m² de 31.500 euros (!). «Je comprends que ce prix pour un studio ait pu choquer en effet. Mais d'une part, c'est la loi de l'offre et de la demande; d'autre part, nous sommes dans un quartier ultra-touristique. Ce bien est exceptionnel. Ces réactions sont totalement disproportionnées», explique Philippe Lederman, contacté par Le Figaro.

Le bien n'est plus à vendre

Situé au 3e étage sans ascenseur d'un immeuble en pierres de taille et briques, l'appartement se trouve en effet sur le Champs du Mars à deux pas de la Tour Eiffel (voir notre illustration principale). Mais le prix n'est-il pas exagéré pour un studio? «En théorie, un studio peut partir à un prix (au m²) plus élevé qu'un appartement de plus grande taille. Mais ce prix (au m²) est sans doute plus adapté à un appartement de 100 ou 150 m² avec terrasse et vue sur la Tour Eiffel, reconnaît l'agent. Il faut savoir rester humble dans nos estimations».

Dans ce contexte, l'agent immobilier a décidé de retirer l'annonce du Boncoin et de son site Internet. «Le bien est retiré de la vente. Nous verrons pour le remettre plus tard en ligne quand la tension sera redescendue. Nous l'avions mis à ce prix pour voir les réactions des acheteurs, pas pour créer un scandale», déclare Philippe Lederman qui dit «ne pas avoir anticipé les critiques que cette annonce pouvait susciter».

Derrière cette vente peu ordinaire, se cache une réalité: à Paris, les prix de l'immobilier peuvent atteindre des niveaux délirants. La raison? La demande est tellement forte, dans ce marché en pénurie de logements, que les vendeurs demandent pour leur bien le prix le plus élevé possible. Ajoutez à cela le profil de Paris, une ville qui attire chaque année des millions de touristes. Et vous obtenez des prix qui peuvent atteindre 20.000 ou 30.000 euros le m² si le bien est exceptionnel (immeuble de grand standing, appartement en très bon état, quartier touristique, vue imprenable sur un monument...).

Mais cela ne justifie pas qu'une petite surface puisse être vendue au même prix exceptionnel qu'un appartement familial. D'ailleurs, avant que l'annonce ait été retirée, le bien n'avait suscité aucune demande.