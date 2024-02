Inflation, réforme des retraites : les intentions d’épargne des Français évoluent sensiblement

Les Français ont plus que jamais l’intention de puiser dans leur épargne pour soutenir leur consommation (Crédit photo : Shutterstock)

Le Cercle des Épargnants vient de publier la 22ème édition de son baromètre « Les Français, l'épargne et la retraite ». Dans un contexte marqué par l'inflation, les intentions d'épargne évoluent sensiblement. Si les Français restent inquiets pour leur retraite, la tendance est toutefois à la baisse.

Les intentions d'épargne évoluent sensiblement

Dans un contexte marqué par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, les Français ont plus que jamais l'intention de puiser dans leur épargne pour soutenir leur consommation. Ainsi, ils sont 28% déclarer avoir l'intention d'utiliser leur épargne au cours de la prochaine année. Ce taux est en constante progression depuis 2020 (21%). Au contraire, 31% des épargnants comptent épargner davantage.

Le principal motif d'épargne reste l'épargne de précaution (52%). Mais les Français épargnent aussi pour leur retraite (26%), pour aider leurs enfants et petits-enfants (22%) ou encore pour faire face au risque de dépendance (22%).

Mais les comportement évoluent sensiblement. En effet, 49% des personnes interrogées pensent qu'il vaut mieux « dépenser et profiter du présent car on ne sait pas de quoi est fait l'avenir » (+23 points en 7 ans). Par ailleurs, les épargnants montrent un intérêt particulier pour les produits les plus rémunérateurs mais aussi plus risqués (36%, soit + 20 points en 7 ans) ou les moins liquides (36%, soit + 7 points en 3 ans).

Les livrets bancaires sont de loin perçus comme le meilleur produit d'épargne (50%, soit + 20 points en 2 ans), devant l'assurance vie (28%) et l'épargne logement (22%). Étonnamment, le Livret A est perçu comme le meilleur produit d'épargne retraite par 24% des épargnants (+ 6 points en 1 an), devant le PER (23%) et l'assurance vie (22%).

Enfin, les Français se montrent peu enclins à se tourner vers des produits d'épargne responsables s'ils sont peu rémunérateurs : 28% seulement préfèrent un placement qui rapporte peu mais socialement responsable. Par ailleurs, seulement 37% des Français connaissent l'existence du label ISR.

La retraite : les Français toujours inquiets, mais dans une moindre mesure

Six mois après la promulgation de la réforme des retraites, les Français se montrent inquiets pour leur future retraite, mais cette tendance est toutefois à la baisse : 66% se disent inquiets de l'avenir du système des retraites (-3 points en 1 an et -21 points en 7 ans) et 50% sont inquiets à propos de leur propre retraite (-11 points en 1 an et -23 points en 7 ans). Cette inquiétude est particulièrement prononcée chez les Français qui ne possèdent pas de patrimoine financier : 70% se déclarent inquiets contre 30% de ceux qui ont un patrimoine d'au moins 50.000 euros. Globalement, la moitié des Français craignent un changement de niveau de vie à la baisse (+ 13 points en 7 ans).

Lancé en 2019, le PER (plan épargne retraite) est un produit de plus en plus connu : 68% en ont entendu parler (+ 18 points en 4 ans).