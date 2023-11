Inflation: ralentissement de la hausse des prix alimentaires et des tarifs énergétiques

La hausse annuelle des pris des produits frais est passée de 4,5 % en septembre 2023 à 0,8 % le mois suivant. (illustration) (Pexels / Pixabay)

En octobre 2023, l’augmentation des prix semble marquer une légère pause, avec une augmentation estimée à 4 % sur un an, contre une hausse de 4,9 % enregistrée en septembre. C’est en tout cas ce que rapportent les premières estimations de l'Insee publiées le 31 octobre 2023 et relayées par La Dépêche . Cette baisse de l'inflation est due en grande partie au ralentissement de l'inflation dans les domaines de l'énergie, de l'alimentation, et dans « une moindre mesure » , des produits manufacturés ou transformés.

Le gaz et le carburant comme éléments déclencheurs

Ces derniers, soumis aux fluctuations des prix des matières premières, ont en effet vu leurs tarifs augmenter de 2,3 % en octobre 2023, en légère baisse par rapport à la hausse de 2,8 % observée le mois précédent. Le coût de l'énergie a quant à lui connu une hausse de 5,2 % sur un an en octobre, marquant une nette décélération par rapport au bond de près de 12 % en septembre. Cette tendance est, entre autres, une conséquence de la baisse continue du prix du gaz, ainsi que celle, plus modérée, des tarifs des carburants.

Les prix alimentaires ont également connu une certaine modération, avec une augmentation de 7,7 % en octobre par rapport à 9,7 % en septembre. Parmi les baisses significatives au sein de cette catégorie de produits figure celle des denrées fraîches. Celles-ci sont passées d'une hausse de 4,5 % en septembre à 0,8 % le mois dernier.

Une hausse accélérée dans le tertiaire

Les services, qui représentent la majorité du panier utilisé pour l’étude de l’Insee, ont connu un phénomène inverse. En octobre, leurs prix ont enregistré une hausse notable de 3,2 %, par rapport à l'augmentation de 2,9 % en septembre, suggérant un possible lien avec l'augmentation des salaires dans ce secteur. Sur une échelle mensuelle, les prix à la consommation augmenteraient de 0,1 % en octobre 2023, marquant un rebond par rapport à la baisse de 0,5 % en septembre.