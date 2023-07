Inflation : quels sont les produits dont le prix va baisser le plus vite dans les rayons des supermarchés ?

Si le prix des matières premières et des coûts de production sont en baisse depuis plusieurs semaines, les distributeurs et industriels les répercutent enfin en magasin.

Si les portefeuilles des Français souffrent à cause de l’ inflation , certains produits vont coûter (un peu) moins cher aux consommateurs. Avec une augmentation des prix alimentaires de 13,6% sur un an en juin, selon l’Insee, les distributeurs et industriels essaient d’agir pour sauver le pouvoir d’achat des Français. Et il était temps, notamment avec une décrue des tarifs des matières premières et des coûts de production, déjà entamée depuis plusieurs semaines.

Dans le détail, les produits liés à la volaille vont connaître une baisse des prix d’environ 3%, « car l’alimentation des poulets est beaucoup moins chère qu’il y a un an, donc on le répercute dans le prix d’achat », précisait ce lundi matin sur BFMTV Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires. Les pâtes « vont également être en baisse significative de 3 à 10% » selon les marques (Panzani ou Barilla). Carrefour signale également une baisse « de près de 30 centimes sur le paquet de pâtes (spaghetti) Panzani d’un kilo », appliquée depuis trois semaines. Le blé dur, matière première des pâtes, est ainsi passé de 460 euros la tonne au 1 er janvier 2022, à 360 euros la tonne ce lundi.

D’après les prévisions de Thierry Cotillard, les prix des huiles vont également décroître, de 15% pour le colza et de 3% pour le tournesol. Contacté, le groupe Les Mousquetaires explique au Figaro que ces baisses « sont répercutées dans les prix de vente consommateur, en date du 8 juillet ». Les prix des produits à base de papier vont aussi décliner progressivement, comme le papier toilette Le Trèfle vendu chez Carrefour. Le groupe enregistre ainsi depuis quelques semaines une « baisse de 50 centimes », soit 10% du prix du produit. « L’alimentation animale » sera aussi concernée, avait précisé début juin le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire.

En plus des matières premières, les « coûts de production » - l'électricité et l'emballage - sont aussi en baisse depuis plusieurs semaines. C’est pour cette raison que Bruno Le Maire avait appelé en mai dernier les 75 industriels à renégocier leurs tarifs. Ceux qui ont joué le jeu ont accepté plusieurs engagements, dont une indexation anticipée sur les baisses de prix et des « remises en fond de rayon de 2 à 10% ». Coca-Cola propose par exemple des réductions de 10% jusqu’en automne, uniquement sur sa gamme sans sucres. S’il s’agit d’un (petit) effort pour les marques, les promotions ne concernent qu’une partie des références et sont limitées dans le temps.

Des «tensions sociales» à prévoir

Le trimestre anti-inflation a-t-il vraiment permis une baisse des prix, comme l'affirme le gouvernement ?

Les efforts des uns sont toutefois louables, quand d’autres refusent de renégocier leurs tarifs, malgré leurs marges importantes . C’est notamment le cas « d’Univeler », pointe ce lundi Thierry Cotillard. Le groupe gère des marques bien connues des consommateurs : Amora, Ben & Jerry’s, Cajoline, Cif, Dove, Knorr, Magnum, Maille, Maizena, Miko, Rexona ou encore Signal. Pour les récalcitrants, Bruno Le Maire n’exclut pas d’utiliser, lui aussi, le « name and shame » : « Je publierai une liste des industriels de l’agroalimentaire qui ont refusé de revenir à la table des négociations et qui n’ont pas voulu faire baisser les prix de détail alors que les prix de gros baissent. »

Pour Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution, ces relations vont entraîner « un problème politique autour de la perception des prix ». En effet, sur un panier moyen, « il y a autant de produits en hausse qu’en baisse ». « Les diminutions de prix seront peu nombreuses en termes de produits concernés », explique l’expert. Par ailleurs, ces baisses seront aussi minimes « par rapport aux niveaux de prix concernés ».

Au 1 er janvier 2022, une bouteille d’un litre d’huile Fruit d’Or était par exemple proposée à 3 euros dans les rayons, contre 4,16 euros le 9 juin dernier et 4,07 euros le 9 juillet. « Il y a bien une baisse de quelques centimes mais on ne retrouvera pas - pour l’heure - les prix d’avant », relève Olivier Dauvers. Cet exemple se répète avec le prix de quatre yaourts Danone, au chocolat, établit à 1,33 euro en janvier 2022, à 1,66 euro en avril 2023 et 1,64 euro en juin dernier. « Tous les consommateurs vont entendre qu’il y a des baisses de prix mais ils vont les voir nulle part, prévient le spécialiste , à la rentrée, il risque d’y avoir des tensions sociales, ou même de la défiance vis-à-vis des distributeurs, des industriels et du gouvernement ».