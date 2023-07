Inflation : quelles sont les fournitures scolaires dont le prix a le plus augmenté en un an ?

L'augmentation du cours du plastique et de la pâte à papier ont contribué aux augmentations. (illustration) (ds_30 / Pixabay)

Après avoir effectué un relevé des prix en ce mois de juillet, l'UFC-Que Choisir a évalué à 10% l'augmentation du prix des fournitures scolaires sur un an. Le phénomène s'explique entre autres par l'envolée du coût de certaines matières premières, comme la pâte à papier.

Les vacances, c'est aussi la période où les familles achètent les fournitures scolaires pour la rentrée à venir. Les parents ayant déjà effectué leurs achats ont dû s'apercevoir que l'inflation était passée par là. L'UFC-Que Choisir chiffre en effet à 10 % l'augmentation sur un an des fournitures scolaires, entre juillet 2022 et juillet 2023. « Les marques distributrices ont légèrement plus augmenté que les marques nationales, à respectivement +11 % et +9 % » , a précisé l'association de consommateurs après avoir observé les prix de 137 produits dans les supermarchés.

Le papier particulièrement concerné

La catégorie la plus touchée par l'inflation est la papeterie. Les cahiers, feuilles et classeurs font ainsi partie des produits qui ont le plus augmenté (+14 %), nettement au-dessus de la moyenne. Cela tient essentiellement à la flambée des prix de la matière première, la pâte à papier. En France, celle-ci a subi une hausse de 17 % entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

Les cours internationaux de ce produit avaient déjà été multipliés par deux entre juin 2020 et septembre 2022, avait indiqué l'Insee. Voilà pourquoi les feuilles à carreaux sont plus chères d'environ 30 % sur un an. La plus forte envolée concerne les feuilles simples (+34 %), devant les copies doubles (+29 %), les cahiers grand format (+22 %) et les petits cahiers (+17 %).

Les équerres presque 20% plus chères

Autre fourniture ayant connu une importante l'inflation : le matériel artistique. Le prix de la peinture et des pinceaux a en moyenne augmenté de 9 % sur un an. Le podium est complété par le matériel scientifique comme les règles et les compas, dont la hausse des prix a atteint 8 %. Les équerres ont quant à elles augmenté de 19 %.

La situation est due, entre autres facteurs, à la crise sanitaire liée au coronavirus et à la guerre en Ukraine. L'UFC-Que Choisir a repéré un dernier poste de fourniture en augmentation significative. Il s'agit des stylos, crayons, et feutres. Les tarifs moyens de ces accessoires on ne peut plus utiles ont connu une hausse moyenne de 7 % pendant la période prise en compte par l'association de consommateurs.