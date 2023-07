Inflation : les prix des fournitures scolaires seront-ils en hausse à la rentrée ?

Les produits de la prochaine rentrée des classes ont été négociés l'année dernière, en pleine crise de l'énergie et d'envolée du papier.

Si les grandes vacances débutent dans quelques jours, certains parents s'inquiètent déjà pour la rentrée prochaine. En effet, les prix des fournitures scolaires ont été négociés l'année dernière, en pleine crise de l'énergie et d'envolée du prix du papier. « On a déjà acheté les produits il y a six mois, 10% plus cher que l'année d'avant », précisait ce mercredi matin sur Franceinfo Michel-Edouard Leclerc, président des centres Leclerc. De quoi laisser présager le pire.

Dans les rayons, les hausses devraient toutefois être moins importantes, grâce aux fournisseurs et aux distributeurs qui rognent sur leurs marges. « On va peut-être [arriver] à 2 ou 3% d'augmentation », souligne Michel-Edouard Leclerc, avant d'ajouter que « certaines offres » promotionnelles seront réalisées dans ses magasins.

Le groupe Carrefour va lui « renforcer ses promotions cette année sur des produits particulièrement plébiscités par les clients », comme la colle UHU, des feuilles simples grands carreaux ou encore des agendas. En mai dernier, Thierry Cotillard, président des Mousquetaires, prévoyait déjà « 3% d'augmentation sur les produits de rentrée par rapport à l'année dernière ». Une inflation qui s'élève même « à 10% si on remonte 18 mois en arrière ».

Pas de restrictions des familles

Guillaume Nusse, PDG de la société Clairefontaine-Rhodia, se veut encore plus alarmiste : « En rayon, sur un cahier de base, on est davantage sur des hausses de 30 à 40% sur deux ans. » Pour autant, les familles semblent « faire des arbitrages » et l'entreprise a vendu « autant de produits haut de gamme en 2022 » que les années précédentes. Une observation partagée par Martial Ardant, directeur général du groupe Hamelin France, qui gère la marque Oxford : « Les parents continuent d'investir dans l'éducation et choisissent plutôt des produits de marque nationale que des marques distributeurs. Ils privilégient également les innovations. » Les deux directeurs relativisent également les hausses de prix, « de quelques euros pour des fournitures qui durent un an ».

Si les prix ont augmenté consécutivement sur deux ans, la rentrée 2024 marquera le pas. « Il n'y aura pas de hausse l'année prochaine », relève Guillaume Nusse, qui anticipe les négociations de cet automne entre les distributeurs et les fournisseurs. « La tonne de papier était à 600 euros en 2021, puis a grimpé à 1300 euros en 2022 et nous sommes actuellement à 1100 euros aujourd'hui », détaille-t-il, avant d'ajouter qu'il « s'attendait [toutefois] à une baisse plus conséquente ». Selon lui, « il y aura ainsi une détente des prix dans les rayons, mais pas un effondrement ».