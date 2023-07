Inflation : la hausse des salaires devrait légèrement dépasser celle des prix en 2023

Contrairement à 2022, où l'inflation avait été bien supérieure aux revalorisations salariales, l'année 2023 sera de meilleure augure pour les travailleurs français. (Photo d'illustration) (loufre / Pixabay)

En 2023, la hausse des salaires devrait commencer à rattraper celle des prix. Selon les estimations du cabinet Mercer, le niveau médian des revalorisations salariales proposées devrait être à 4,95 % cette année, pour une inflation estimée à 4,9 %. Les employeurs ont aussi investi massivement d'autres formes de revalorisation, comme la prime de partage de la valeur.

Le niveau médian des revalorisations salariales devrait se situer à 4,95 % en 2023, selon l'enquête sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) réalisée par le cabinet Mercer, rapportent Les Échos . Après une année 2022 avec des revalorisations à seulement 2,8 % pour une inflation à 5,2 %, la hausse des salaires devrait donc commencer à rattraper celle des prix.

Une meilleure revalorisation pour les non-cadres

En effet, en 2023, l'inflation devrait être de 4,9 % en moyenne d'après les prévisions de l'exécutif. Selon l'enquête de Mercer, la moitié des salariés devraient ainsi voir leur salaire progresser de plus de 4,95 % cette année, et l'autre moitié, moins. Des chiffres proches de ceux de l'Observatoire LHH (4,7 %). De son côté, Mercer a constaté que l'enveloppe consacrée aux NAO avait « beaucoup augmenté » entre novembre 2022 et mars 2023.

Parmi les 142 sociétés sondées par le cabinet, toutes ont augmenté le budget dédié. La hausse plancher est de 2,8 %, et celle plafond de 8 %. « Les non-cadres devraient être un peu mieux traités, avec une enveloppe salariale en hausse de 5 %, contre 4,5 % pour les cadres » , précise Cyrille Bellanger, de Mercer France.

D'autres formes de revalorisation

Dans le détail, les employeurs ont privilégié les revalorisations générales, avec une hausse médiane du budget de 3 % en 2023, contre 1,1 % en 2022. La hausse se concentre sur les ouvriers. Les augmentations individuelles seraient devenues plus sélectives, orientées vers « les salariés les plus performants » , selon Cyrille Bellange.

De plus, 49 % des entreprises sondées souhaitent verser une prime de partage de la valeur à leurs salariés en 2023, pour un montant médian envisagé de 800 euros. Au-delà de la revalorisation des rémunérations, 66 % des employeurs proposent aussi diverses aides, comme la couverture des frais de transport ou de santé, ou une contribution améliorée aux tickets restaurant. Enfin, une entreprise sur cinq a inclus une clause de revoyure.