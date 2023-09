Inflation : la hausse des prix « va durer dix ans », prédit le dirigeant Michel-Édouard Leclerc

Cette inflation durable sera due en partie aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. (Illustration) (ElasticComputeFarm / Pixabay )

L'inflation va durer dix ans. C'est du moins ce qu'a prédit Michel-Édouard Leclerc lors d'un entretien sur LCI lundi 11 septembre 2023. Selon le dirigeant français de 71 ans, la cause de cette hausse durable des prix réside en partie dans les conditions de production, rendues « plus difficiles » par le changement de modèle en cours.

Michel-Édouard Leclerc, qui préside le comité stratégique des centres du même nom, était l'invité de LCI lundi 11 septembre 2023. L'occasion pour le dirigeant de 71 ans de faire une prédiction peu réjouissante, comme le rapporte TF1 Info . « Elle va durer dix ans » , a-t-il assuré au sujet de cette inflation qui, depuis deux ans, ne cesse de grever le pouvoir d'achat des ménages français.

Selon lui, cette durabilité de la hausse des prix s'expliquera en partie par les conditions de production, qui vont être rendues plus difficiles par la « suppression des énergies fossiles » , par la « décarbonation » ou encore par les « relocalisations » . En d'autres termes, le chef d'entreprise impute cette inflation structurelle à un changement de modèle dont l'objectif principal sera de « lutter contre le changement climatique ».

Compenser cette inflation durable

Michel-Édouard Leclerc se veut toutefois rassurant : « Dans le trimestre qui vient, nous aurons une baisse du taux d'inflation » qui selon lui « va passer de 11% sur l'alimentaire à 2%, 3%, 4%. Ce sera déjà une victoire » , estime-t-il. Avant d'ajouter : « Des prix vont baisser parce que des marchés de matière première se sont effondrés : papier, transport, aluminium, céréales... »

Selon les chiffres délivrés par l'Insee en août 2023 , les produits alimentaires ont vu leurs prix exploser de 11,1 % en un an. Pour Michel-Édouard Leclerc, il appartiendra au gouvernement de mettre en place « des politiques de bonus et de malus » et d'augmenter les salaires pour tenter de « compenser cette inflation durable » . Une limitation de l'inflation pourrait également découler des négociations à venir entre les industriels et les distributeurs.