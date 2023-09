Inflation. De plus en plus de Français échangent leur maison pour pouvoir partir en vacances

Face à l'inflation et à la baisse du pouvoir d'achat, de plus en plus de Français échangent leur maison pour partir en vacances. Illustration. (PhotoMIX-Company / Pixabay)

Échanger son logement pour pouvoir partir en vacances ? Cette solution séduit de plus en plus de Français. D'après le site HomeExchange, le nombre d'échanges de maison cet été en France a grimpé de 30 % par rapport à 2022. En cause notamment : la baisse du pouvoir d'achat et la hausse de l'inflation.

C'est une alternative aux traditionnelles locations de vacances qui séduit de plus en plus de Français : l'échange de maisons ou d'appartements. Selon les chiffres du site HomeExchange, relayés par Le Parisien , le nombre d'échanges a augmenté de 30 % cet été en France comparé à l'année précédente. Et les réservations pour la Toussaint dans l'Hexagone connaissent déjà un grand succès (+ 40 % par rapport à 2022 à la même période).

« C'est clairement lié à la hausse des prix »

Comment expliquer cette tendance ? « C'est clairement lié à la hausse des prix. (...) L'échange, c'est le système le moins cher pour partir en vacances » , explique Charles-Edouard Girard, cofondateur de HomeExchange, auprès du Parisien . « Le logement représente un tiers du budget vacances, l'échange permet d'économiser cette partie » , ajoute-t-il. Un avantage non négligeable face aux prix des hébergements touristiques qui ont bondi de 14 à 30 % en deux ans.

Sur le podium des régions les plus demandées, on retrouve ainsi l’Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que la Nouvelle-Aquitaine. L'Occitanie et la région Auvergne-Rhône-Alpes viennent ensuite. Sans grande surprise, Paris, Nice, Marseille, Bordeaux, Lyon font partie des villes les plus recherchées, précisent nos confrères.

Une solution aussi pour les locataires

Cette solution permet ainsi aux Français de voyager davantage et à moindre coût. Les utilisateurs du site HomeExchange, première plateforme d'échange en France, déboursent 160 euros à l'année. « Cela permet de réaliser un nombre illimité d’échanges et cela comprend une garantie en cas de dommages » , précise Charles-Edouard Girard. Lorsqu'ils le souhaitent, ils vont chez des inconnus et des inconnus viennent chez eux. Que ce soit pour des vacances de plusieurs semaines ou bien des séjours de quelques jours.

D'après le cofondateur de HomeExchange, cette solution n'est pas seulement réservée aux propriétaires. Sauf interdiction, les locataires peuvent eux aussi en bénéficier. « Tant qu'on ne gagne pas d'argent, on peut utiliser son logement et recevoir comme bon vous semble » , assure Charles-Edouard Girard.