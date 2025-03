Impôts : pour les jeunes contribuables, la fraude fiscale peut être « justifiée »

En moyenne, les jeunes concernés par l’impôt sur le revenu paient 1 210 euros annuels, soit 3 453 euros de moins que l’ensemble des contribuables. (Illustration) (Pixabay / rawpixel)

Présenté ce mercredi 19 mars 2025, le rapport annuel de la Cour des comptes fait état d’un large mécontentement par rapport au niveau de l’impôt sur le revenu avec 75 % des Français à penser qu’il est trop élevé. Un constat que l’on retrouve également chez la jeune génération, catégorie de population pourtant faiblement imposée. Ils sont même nombreux à légitimer la fraude fiscale, comme le rapporte Capital .

La triche justifiée par 27 % des jeunes

Ainsi, 63 % des 18-25 ans estiment que ces taxes sont trop élevées, bien qu’ils soient seulement 16 % à être imposés. Mais lorsqu’on demande uniquement à ces derniers, ce taux baisse à 47 %. En moyenne, les jeunes qui ne font pas partie du foyer fiscal de leurs parents paient 1 210 euros annuels au titre de l’impôt sur le revenu, soit 3 453 euros de moins que l’ensemble des contribuables.

Pour autant, plus d’un quart d’entre eux (27 %) considère qu’il « est justifié de tricher sur ses impôts et cotisations sociales si on en a la possibilité » , quand moins de la moitié déclare être contre. Selon le Baromètre des prélèvements fiscaux et sociaux en France, paru en janvier 2024, les jeunes sont bien plus nombreux que la moyenne à rejeter l’idée selon laquelle il n’est « jamais justifié » de tricher sur ses impôts. Alors que 44 % des Français le pensent, seuls 19 % des 18-20 ans et 17 % des 21-25 ans sont du même avis. Ce même baromètre faisait état de « 45 % des jeunes assujettis à l’impôt » estimant que mentir sur ses déclarations et paiements peut être justifié.

Un sentiment d’injustice

Selon les magistrats de la Cour des comptes, cette défiance envers les impôts s’explique principalement par une « médiocre connaissance des taux d’imposition réellement appliqués » , ainsi que « le sentiment que le système fiscal pèserait trop lourdement sur les classes moyennes et les plus défavorisés et épargnerait, parallèlement, les contribuables disposant des plus hauts revenus » . Plus de la moitié des jeunes (53 %) montrent également une insatisfaction face à la gestion la gestion des fonds publics.

« Ayant le sentiment de payer un impôt trop lourd, ils jugent d’autant plus sévèrement la qualité de son utilisation » , avancent les sages. La Cour des comptes préconise donc une sensibilisation des jeunes aux grands principes du système fiscal avant la majorité, l’envoi d’un courrier d’information au-delà de 18 ans ainsi que des avantages fiscaux et des modalités de déclaration harmonisés.