Impôts : les nouveautés de 2020

La baisse d'impôt concerne les revenus 2020. ( DR)

Outre la baisse de l'impôt sur les revenus 2020 et la suppression totale de la taxe d'habitation pour 80% des Français, d'autres évolutions fiscales entrent en vigueur cette année. Tour d'horizon des principaux changements.

Révision du barème d'imposition

La loi de finances pour 2020 relève de 1% les tranches du barème de l'impôt. Le barème applicable aux revenus 2019 est le suivant (pour une part) :

- inférieure à 10 064 euros 0 %

- De 10 064 euros à 27 794 euros 14 %

- De 27 794 euros à 74 517 euros 30%

- De 74 517 euros à 157 806 euros 41%

- Supérieure à 157 806 euros 45%

Nouveau barème pour les revenus 2020

La loi de finances pour 2020 intègre la baisse d'impôt annoncée par le gouvernement en instituant un nouveau barème à partir de l'imposition des revenus 2020. Le barème comporte toujours cinq tranches, mais le taux de la deuxième tranche passe de 14 à 11%.

Pour réserver la baisse d'impôt aux seuls contribuables les plus modestes, les seuils d'entrées dans la troisième tranche (à 30%) et dans la quatrième tranche (à 41%) sont abaissés de 27.794 euros à 25.659 euros et de 74.517 euros à 73.369 euros.

Le barème applicable aux revenus 2020 est le suivant (pour une part) :

- Inférieure à 10 064 euros