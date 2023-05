Les barèmes de l’impôt sur le revenu 2022 ont été revus pour faire face à l’augmentation générale des prix. Cette revalorisation devrait alléger les impôts de plusieurs milliers de foyers français.

Impôts, des barèmes revus pour soutenir l'inflation-iStock-HJBC

Une revalorisation de 5,4 %

Revu chaque année, le barème fiscal est déterminé en fonction de la hausse globale des prix sur une année. L’objectif de l’État est alors d’homogénéiser le rythme de croissance de l’impôt et celui des revenus des Français. Lors du vote du budget 2023 à l’automne dernier, les députés ont approuvé la revalorisation du barème de 5,4 %, qui correspond peu ou prou à l’inflation moyenne en 2022 – selon l’Insee, elle s’établit à +5,2 % sur l’année 2022. Cette revalorisation touche toutes les tranches d’imposition. Ainsi, pour être imposable sur les revenus 2022, il faut désormais avoir perçu 10 777 euros de revenus sur l’année fiscale, soit 552 euros de plus que l’année précédente.

Quelle baisse d’impôts et pour qui ?

La revalorisation du barème a pour objectif de rogner l’impôt des foyers les plus modestes et dont les revenus n’ont pas ou peu augmenté entre 2021 et 2022, tout en augmentant légèrement ceux des foyers les plus aisés. Ces nouvelles tranches d’imposition doivent permettre d’éviter aux contribuables les moins bien lotis de passer d’un barème à l’autre à cause d’éventuelles hausses de revenus directement liées à l’inflation. Par ailleurs, les Français dont les revenus ont augmenté moins vite que l’inflation en 2022 devraient voir leurs impôts diminuer lors de la déclaration de revenus 2022. En revanche, les contribuables dont les revenus auraient augmenté au même rythme que l’inflation – ou à un rythme supérieur – devraient en toute logique subir une légère augmentation d’impôts.

1 million de foyers supplémentaires non-imposés

Selon MoneyVox, près de 17 625 415 de foyers fiscaux (44,2 % de la population) était soumise à l’impôt en 2021. Un chiffre en légère hausse par rapport à 2020, où 43,9 % des Français étaient imposés. Pour ce qui est des revenus 2022, la revalorisation du barème permettrait d’exonérer 1 million de foyers fiscaux supplémentaires, ce qui devrait porter à 13 millions le nombre de foyers exonérés. En comparaison, la tranche supérieure d’imposition (45 %) ne concerne que 0,2 % des ménages. Rappelons que les contribuables qui vivent dans un département numéroté de 01 à 19 ou à l’étranger peuvent compléter leur déclaration préremplie sur le site impots.gouv.fr jusqu’au 25 mai. Ceux qui résident dans des départements numérotés de 20 à 54 ont jusqu’au 1er juin. Les habitants des départements numérotés 55 et au-delà ont quant à eux jusqu’au 8 juin pour effectuer leurs démarches.