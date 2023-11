Impôts : comment déduire jusqu'à 35 194 euros de revenus avant la fin de l'année ?

(Crédits photo: © luismolinero - stock.adobe.com)

Vous souhaitez minimiser le montant de votre impôt sur le revenu en 2024 ? Grâce au PER, il est possible de réduire son revenu imposable de plus de 35 000 euros… à condition de s'y prendre avant la fin de l'année.

Anticiper : telle est la solution pour réduire la somme à payer à l'administration fiscale chaque année au titre de l 'impôt sur le revenu . En effet, les impôts dus en 2024 seront calculés sur l'année 2023. Les contribuables concernés ont donc moins de deux mois pour saisir l'opportunité de défiscaliser. Avec un Plan d'épargne retraite (PER), notamment, il est possible de réduire son revenu imposable de 35 194 euros au maximum. Zoom sur le fonctionnement de ce contrat qui permet de préparer sa retraite tout en défiscalisant.

Un plafond de déductibilité pouvant aller jusqu'à 35 194 euros par an

Le PER, ou Plan d'épargne retraite, est un produit dont la vocation est d'inciter les épargnants à mettre de l'argent de côté en vue de leur départ à la retraite. Succédant aux divers contrats d'épargne retraite, à l'image du PERP, du Madelin, de l'article 83 ou du Préfon, le PER offre un avantage de taille pour parvenir à atteindre son objectif : les versements volontaires peuvent être déduits du revenu imposable du foyer, sous certaines limites.

Au maximum, il est ainsi possible de déduire jusqu'à 35 194 euros par an au titre de l'année 2023. Ce plafond varie toutefois selon les revenus des contribuables, puisqu'il correspond à 10 % des revenus annuels imposables. Par exemple, un contribuable déclarant 50 000 euros de revenus à l'administration fiscale peut verser sur son PER, et déduire de son revenu imposable, jusqu'à 5 000 euros par an.

Mieux encore : lorsque le plafond annuel n'est pas utilisé, il est reporté sur 3 ans. Pour connaître son plafond personnalisé, il suffit de consulter son dernier avis d'imposition, dans la rubrique "plafond épargne retraite".

A lire aussi : Impôts : le PER est-il l'allié qu'il vous faut pour alléger votre fiscalité ?

Qui sont les épargnants qui ont intérêt à effectuer des versements sur un PER ?

Pour profiter de la réduction d'impôt induite par un PER, il faut avant tout être imposable. En effet, les versements volontaires sont déduits du revenu imposable, et permettent donc d'avoir moins d'impôt sur le revenu à payer. Le calcul de cette économie dépend néanmoins du taux maximal d'imposition payé par le foyer. Par exemple, un versement déductible de 5 000 euros permet d'économiser 1 500 euros d'impôt su le revenu pour une personne se situant dans la tranche des 30 %, contre 2 250 euros à 45 %.

L'avantage fiscal du PER peut ainsi sembler très séduisant. Toutefois, il ne faut pas oublier que ce produit d'épargne retraite est contraignant : les sommes déposées sont, en principe, bloquées jusqu'au départ à la retraite de l'épargnant. Seuls certains cas de déblocage anticipé, par exemple l'achat de sa résidence principale ou la fin des droits au chômage permettent de récupérer son argent avant cette échéance plus ou moins lointaine.

Par ailleurs, les versements déduits grâce à l'épargne retraite sont réintégrés aux revenus du ménage lorsque celui-ci les récupère. L'économie d'impôt réellement réalisée dépend donc de la différence entre le taux maximal d'imposition du foyer au moment de la défiscalisation, et le taux d'imposition à sa retraite, qui, en principe, est moins élevé que lors de la vie active des membres du foyer.