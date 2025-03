Impôts : ces notions que vous devez connaître avant de remplir votre déclaration

Abattement, réduction, crédit d'impôt... Plusieurs mécanismes existent simultanément pour faire des économies. (Illustration). (Free-Photos / Pixabay)

La fiscalité comporte certaines dénominations spécifiques que les contribuables ont intérêt à connaître. Alors que la campagne 2025 de déclaration des revenus approche, il est plus que jamais temps de se familiariser avec ces termes, conseille RMC Conso . Ils peuvent permettre d’utiliser à son avantage certains mécanismes et d’éviter de payer plus d’impôts qu’on ne doit.

Taux moyen et taux marginal

Le taux moyen se réfère à la moyenne des différents taux d’imposition qui s’appliquent à un ménage. Il permet d’avoir une idée du pourcentage d’impôts que l’on paye. Différents taux s’appliquent en effet en fonction de la tranche de revenus et du nombre de parts fiscales en suivant un barème. En 2024 par exemple, un célibataire sans enfants (une part fiscale) était imposé à 0 % pour ses 11 497 euros de revenus, à 11 % pour ses revenus allant de 11 498 à 29 315, puis à 30 % pour ses revenus allant de 29 316 euros à 83 823 euros.

Pour un revenu de 32 000 euros, on a donc une part taxée à 0 %, une part taxée à 11 % et une part taxée à 30 %. Cela donnait un total de 2 764 euros d’impôt à payer, soit un taux moyen par rapport à ses revenus de 8,64 % ((2764/32000)*100). Le taux marginal , lui, est simplement le taux d’imposition appliqué à la dernière tranche de revenus imposables. Dans l’exemple précédent, il est par exemple de 30 %.

Abattement, réduction et crédit d’impôt

Plusieurs mécanismes existent simultanément pour faire des économies d’impôt. Un abattement permet d’avoir une fraction de ses revenus imposables non soumise à l’impôt. Elle diffère de l’exonération , qui désigne les revenus qui ne sont pas imposables. Une réduction permet de son côté d’avoir moins d’impôts à payer. Elle ne s’applique toutefois qu’à ceux qui ne sont pas totalement exonérés de cette imposition.

Sinon, on parle de crédit d’impôt . Il permet non seulement d’obtenir une réduction, mais aussi d’obtenir un remboursement s’il y a un surplus de réduction.

Revenu global, imposable et RFR

Le revenu brut global est la somme de tous les différents types de revenus, gains et bénéfices perçus sur l’année civile. Ce montant est obtenu après application des déductions et abattements généraux, comme ceux liés aux pensions alimentaires ou aux frais professionnels. Le revenu net global correspond au revenu brut global soustrait d’un certain nombre de charges, dont les pensions alimentaires, les cotisations d’épargne-retraite ou d’une partie de la contribution sociale généralisée (CSG).

Le revenu net imposable est le revenu net global duquel on a retiré certains abattements spéciaux qui concernent par exemple les seniors de plus de 65 ans et les invalides. Enfin, le revenu fiscal de référence (RFR) correspond au revenu net imposable auquel on a ajouté certains revenus exonérés d’impôts ou soumis à un prélèvement libératoire, ainsi que certains abattements ou charges déductibles. C’est ce chiffre qui sert de critère pour obtenir certaines aides sociales ou fiscales.