Impôts 2023 : quelles sont les dates à retenir maintenant que votre déclaration est faite ?

La taxe foncière sera à régler à l'État pour les propriétaires concernés avant le 16 ou le 21 octobre. (Photo d'illustration) (Bru-nO / PIxabay)

La période de déclaration des impôts 2023 touche bientôt à sa fin. Si tous les avis seront transmis le 30 août prochain, d'autres échéances importantes vont suivre dans les mois suivants. Voici un résumé des dates à retenir pour être au clair concernant ses finances et par rapport à l'État.

La déclaration de ses revenus annuels à l'administration fiscale n'est pas toujours une partie de plaisir pour les Français. La procédure est parfois complexe pour certains, et d'autres se perdent dans les nombreuses dates et échéances à respecter ou à retenir. Pour s'y retrouver, TF1 Info a publié jeudi 24 août 2023 un échéancier recensant toutes les dates clés jusqu'à la fin de l'année.

Dernière ligne droite pour les impôts

Le 30 août 2023, le fisc mettra en ligne ou enverra par courrier son avis d'imposition à chaque contribuable. Pour les personnes disposant d'un accès à l'espace du site impots.gouv.fr, l'avis est peut-être même déjà disponible sous forme dématérialisée. Les autres recevront le leur par voie postale.

Le 1er septembre, le taux de prélèvement de à la source de chaque Français sera modifié et indiqué à chaque contribuable. Ce taux, si les personnes ont choisi ce mode d'imposition, est calculé sur la base des déclarations 2023 des revenus 2023. Le 25 septembre, les personnes devant de l'argent au fisc seront prélevées directement sur leur compte bancaire, si le montant dû est inférieur à 300 euros. Au-dessus, le prélèvement sera divisé en quatre et prélevé le 25 septembre, le 25 octobre, le 27 novembre et le 26 décembre.

Taxe foncière et erreurs éventuelles

Autre impôt à ne pas oublier : la taxe foncière. Les contribuables devant s'en acquitter ont jusqu'au 16 octobre 2023 pour le faire directement dans un centre des impôts ou chez un buraliste. Les personnes faisant la démarche en ligne disposeront de plus de temps puisqu'ils auront jusqu'au 21 octobre. Ceux qui n'ont pas choisi la mensualisation se verront prélevés à partir du 26 octobre.

Enfin, dernière date importante du calendrier des impôts de 2023 : le 6 décembre. Il s'agit de la date limite pour signaler une erreur sur sa déclaration d'impôts. Certaines informations importantes ne pourront toutefois pas être corrigées en ligne, notamment votre état civil, votre situation familiale ou votre adresse postale.