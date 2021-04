Impôts 2021, le point en avril

Le gouvernement annoncera prochainement les dates officielles de déclaration d'impôts 2021. Quel sera le calendrier ? Quid de la déclaration automatique ? Comment déclarer du télétravail ou une période de chômage partiel ? Le point sur les changements sur votre déclaration d'impôts en avril 2021.

Impo?ts 2021, le point en avril - iStock-legna69

Le calendrier fiscal

Une déclaration en ligne obligatoire

La déclaration automatique étendue

Le chômage partiel

Le télétravail

Les aides financières COVID

Bouleversé en 2020, le calendrier fiscal devrait revenir à la normale cette année. La date d'ouverture de la déclaration en ligne sera confirmée par le ministère des Comptes publics dans les tous prochains jours, et devrait être fixée au jeudi 8 avril. Les échéances s'étaleront théoriquement du mois de mai à début juin en fonction du zonage départemental déterminé.La déclaration de revenus reste indispensable, malgré la mise en place du prélèvement à la source. La télédéclaration est obligatoire avec une tolérance pour les contribuables qui sont dans l'incapacité de la produire sur internet. Le gouvernement a annoncé que la campagne 2021 serait notamment marquée par le déploiement d'un chatbot sur la messagerie de l'espace personnel du site Impots.gouv.fr. Cet assistant virtuel permettra aux contribuables d'accéder à un premier niveau d'information et les orientera vers la documentation appropriée.En 2021, près de 11 millions de contribuables bénéficieront de la déclaration automatique. Cette démarche permet de ne pas avoir à renvoyer le formulaire à l'administration fiscale s'il n'y a aucun correctif à apporter. La déclaration automatique de revenus s'adresse donc aux foyers fiscaux qui n'ont pas signalé de changement au cours de l'année 2020. Ces derniers doivent toutefois être attentifs aux montants automatiquement remplis par l'administration fiscale et se manifester en cas de correctif. Cette année, la déclaration automatique est étendue à trois événements du foyer fiscal : une naissance, une adoption ou l'accueil d'un enfant mineur. À noter : les pensions alimentaires ne sont toujours pas prises en compte de façon automatisée dans les déclarations de revenus. Les foyers concernés doivent donc passer par une déclaration en ligne classique.En 2020, lors des différents confinements, les particuliers employeurs, par exemple, les particuliers qui ont un.e employé.e de maison, ont pu choisir de bénéficier du régime de chômage partiel. Les sommes versées dans ce cadre ne sont pas à déclarer et ne donnent pas droit à une réduction d'impôt. Les particuliers employeurs qui ont cependant opté pour le paiement intégral des heures non effectuées doivent déclarer les sommes versées.Côté télétravail, les frais professionnels liés au télétravail pris en charge par l'employeur sont exonérés à hauteur de 550 euros maximum, dans la limite de 2,5 euros par jour de télétravail à domicile. Cela représente une exonération de 50 euros pour un mois comprenant 20 jours de télétravail. Cette exonération ne vaut que pour les frais engagés dans le cadre exclusif du télétravail à domicile et exclut les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ou les frais de restauration.Les aides financières versées aux travailleurs indépendants pendant la crise sanitaire de 2020 sont exonérées d'impôt sur le revenu. Cette exonération vise particulièrement les aides financières offertes par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) et accordées aux artisans-commerçants, aux professions libérales réglementées et aux autoentrepreneurs. Les contribuables concernés n'auront donc pas à indiquer ces sommes sur leur déclaration de revenus.