Impôt sur la fortune immobilière : ces villes inattendues qui accueillent de riches propriétaires fonciers

Contrairement aux idées reçues, les plus riches propriétaires immobiliers ne sont pas tous franciliens. Au contraire : nombreux sont ceux qui résident dans des villes moyennes. Quels sont ces endroits insoupçonnés ?

Successeur du célèbre ISF, l'Impôt sur la fortune immobilière (ou IFI) est un impôt payé par les propriétaires de biens immobiliers dont la valeur globale dépasse les 1,3 million d'euros. Depuis son instauration en 2018, ce sont 30 000 ménages supplémentaires qui sont entrés dans le champ d'application de l'Impôt sur la fortune immobilière. Au total en 2022, ce sont ainsi 164 000 foyers fiscaux français qui ont eu à s'acquitter de l'IFI, parfois dans des endroits étonnants !

Paris n'a pas le monopole des plus gros patrimoines immobiliers

Le 25 avril, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a publié les chiffres relatifs à l'Impôt sur la fortune immobilière (IFI) payé par les contribuables assujettis en 2022. Un rapide coup d'œil à ces données permet de mettre en avant la prédominance de l'agglomération parisienne dans ce classement, du moins lorsque l'on étudie uniquement le nombre de foyers fiscaux redevables de l'Impôt sur la fortune immobilière.

Dans ce classement, sur les 25 premières places, 15 sont ainsi occupées par des arrondissements de la ville de Paris, avec en tête le 16e arrondissement et ses 9 670 foyers, loin devant le 7e arrondissement (4 417 foyers assujettis), qui arrive en second sur ce podium. Toutefois, une étude plus attentive permet de mettre en lumière un second critère de classement : le montant moyen payé par chaque foyer redevable de l'IFI. Et là, les choses changent !

Ces villes insoupçonnées où résident de riches propriétaires

Le montant de l'IFI moyen payé dans une ville est un bon indicateur de la richesse des plus riches propriétaires fonciers. En effet, la somme à payer augmente avec la valeur du patrimoine détenu. Dans un tel classement, concentré sur les villes de plus de 20 000 habitants et recensant plus de 50 foyers redevables, la première place du podium reste attribuée à la capitale, avec le 7e arrondissement de Paris et ses 18 722 euros payés en moyenne par chaque contribuable à l'IFI. Mais quatre villes du top 10 créent la surprise.

C'est le cas du Gosier, en Guadeloupe, qui arrive en seconde place sur le podium, avec 16 404 euros payés en moyenne par les 57 foyers redevables de l'Impôt sur la fortune immobilière dans la ville. C'est ensuite Mandelieu-la-Napoule, plus connue pour être la capitale du mimosa, qui arrive en quatrième place avec 14 558 euros payés en moyenne pour les 135 foyers concernés. Vient ensuite Brive, avec une facture moyenne de 14 534 euros pour les 66 ménages soumis à l'IFI, et enfin Beauvais avec 14 153 euros payés en moyenne par les 63 foyers redevables de cet impôt.

Entre grandes villes inattendues et petites villes surprenantes

D'autres villes insoupçonnées apparaissent dans le classement des 25 communes où le montant de l'IFI est le plus élevé. Du côté des grandes villes, on relève notamment la présence de Brest et de Rennes, avec respectivement 11 295 euros et 11 233 euros d'IFI moyen dans ces deux villes bretonnes, qui détrônent même Bordeaux, invisible dans le top 25 élaboré grâce aux données de l'administration fiscale.

Mais d'autres villes, plus petites, font aussi une apparition remarquée. C'est le cas des Lilas, en Seine-Saint-Denis, qui accueille à peine un peu plus de 22 000 habitants, mais avec néanmoins une facture moyenne de 13 988 euros par contribuable à l'IFI, ou encore d'Olivet, au sud d'Orléans, toujours avec un peu plus de 22 000 habitants recensés, et pourtant 11 836 euros acquittés en moyenne par les personnes assujetties.