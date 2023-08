Impôt 2023 : comment piloter votre revenu fiscal de référence (RFR) pour faire le plein d'aides ?

Les gains générés par vos placements défiscalisés n’alourdissent pas votre RFR. (© BCE)

Les gains générés par vos placements défiscalisés n’alourdissent pas votre RFR. N’hésitez pas à puiser dedans pour doper vos revenus sans diminuer vos aides.

Les revenus pris en compte dans votre RFR sont énumérés à l’article 1417, IV du Code général des impôts. À contrario, ceux qui n’y figurent pas n’ont pas d’incidence sur son montant. C’est notamment le cas des revenus de l’épargne défiscalisée.

Livret A, de développement durable et solidaire (LDDS) ou d’épargne populaire (LEP), plan d’épargne en actions (PEA) de plus de cinq ans, plan d’épargne logement de moins de douze ans ouverts avant 2018…

Si vous êtes titulaire d’un tel placement, n’hésitez pas à vous en servir. Vous augmenterez vos revenus sans alourdir votre charge fiscale. Et dans la mesure où l’épargne et les intérêts récupérés ne feront pas tourner votre RFR, vous préserverez vos droits fiscaux et sociaux.

Assurance vie

Si vous faites un retrait sur votre assurance vie, l’épargne récupérée sera également hors RFR. Vos gains, en revanche, augmenteront son montant s’ils sont fiscalisés. Autrement dit, si votre contrat a moins de huit ans.

Par contre, s’il a au moins huit ans, vos gains récupérables chaque année en franchise d’impôt (4.600 euros si vous êtes célibataire, 9.200 euros si vous êtes marié ou pacsé) seront aussi hors RFR.

Plus généralement, vous pouvez récupérer tous les gains issus de votre assurance vie qui sont exonérés car ils ne feront pas tourner votre RFR : gains attachés aux versements faits