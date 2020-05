Impayés, expulsions: pas d'«avalanche» d'appels pour obtenir des conseils

En avril, environ 3500 appels liés à des impayés ou des expulsions locatives ont été reçus sur la plateforme nationale, soit 20% de moins qu'un an auparavant.

Mon locataire peut-il refuser de payer son loyer? Si je ne paie pas mon loyer, mon contrat peut-il être résilié? Comment payer mon crédit si je ne perçois pas de loyer? Avec la crise, propriétaires et locataires s'inquiètent et se posent des questions. Le téléphone des conseillers des Agences départementales d'information sur le logement a beaucoup sonné pendant le confinement. Au bout du fil, des locataires ne pouvant pas payer leur loyer mais aussi des propriétaires, qui ont des crédits, n'ayant pas les moyens de supporter des annulations voire des suspensions de loyers.

Près de 3500 appels ont été reçus en avril (notamment via le numéro national «SOS loyers impayés» (0805 16 00 75) pour lequel le nombre de consultations a triplé entre février et mai), selon une étude de l'Agence nationale d'information sur le logement (Anil). Mais derrière ce nombre, se cache une bonne nouvelle.

En avril 2019, ce sont environ 4400 consultations pour des loyers impayés ou des expulsions consultations qui avaient été enregistrées. Au final, les appels ont reculé de près 20% par rapport à l'an passé! Idem pour les deux premières semaines du mois de mai malgré un net regain depuis le 11 mai, date de la fin du confinement (voir ci-dessous). En effet, près de 1600 appels ont été recensés contre environ 2000 en mai 2019.

Des résultats inattendus dans un contexte de crise exceptionnelle. «Il n'y a pas eu une avalanche d'appels. Les mesures d'aides, comme la prise en charge par l'État des salaires, ont porté leurs fruits», analyse Roselyne Conan, directrice générale de l'Anil. Reste à savoir si ces appels ne s'envoleront pas une fois que ces mesures ne seront plus en vigueur à partir du mois de juin.

Trois quarts de locataires privés

Même si les lignes de l'Adil sont également ouvertes aux propriétaires, ce sont en grande majorité (entre 70% et 75%) des locataires qui viennent prendre conseil. Plus des trois quarts habitent dans un logement privé et moins d'un quart dans un HLM. «C'est probablement dû à la mobilisation des bailleurs sociaux dans l'accompagnement de leurs locataires», affirme Roselyne Conan.

Les conseillers des Adil cherchent, dans un premier temps, à rassurer les locataires et à leur rappeler leurs droits et leurs obligations. Puis ils font un point sur leur situation et leur rappellent qu'ils peuvent bénéficier d'aides de l'État ou des collectivités territoriales. «Nous conseillons aux locataires de reprendre contact après cet entretien avec leur bailleur, de leur expliquer qu'ils vont bénéficier d'une aide et ainsi de trouver une solution à l'amiable pour, par exemple, étaler dans le temps les loyers», explique Roselyne Conan. Et d'insister: «L'objectif est, dans la mesure du possible, de formaliser sa demande de délai ou d'étalement de la dette auprès de son bailleur afin d'établir sa bonne foi et ainsi éviter le contentieux».

Quant aux propriétaires, l'Adil reçoit des appels de bailleurs aussi bien conciliants que de mauvaise foi. «L'un d'eux a accepté de ne pas faire payer sa locataire pour le mois d'avril et souhaitait savoir comment formaliser cette démarche», raconte Roselyne Conan. D'autres ont l'intention d'aller en justice pour faire exécuter une procédure d'expulsion et s'inquiètent de voir que les audiences reprennent trop lentement à leur goût.

Avec la fin du confinement, ce type de consultations a enregistré un net regain. Pour rappel, les propriétaires, qui ont obtenu une autorisation d'expulsion de la part de la justice, peuvent demander une indemnisation à l'État, après que le préfet a confirmé son refus d'avoir recours à la force publique.