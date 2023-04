Immobilier : voici l'influence du voisinage d'un bar ou d'un restaurant sur le prix des biens

© Niklas J M Hoffmann - stock.adobe.com

En tant qu'acheteur d'un bien immobilier, la présence d'un bar ou d'un restaurant à proximité directe d'un logement influe forcément sur son appréciation. Mais cela fait-il grimper ou baisser les prix ?

Par MoneyVox,

Vous avez craqué sur un appartement en centre-ville, mais celui-ci est situé à proximité d'un restaurant ou d'un bar ? De nombreux Français redoutent la gêne que cela pourrait occasionner, en particulier en raison de potentielles nuisances sonores. Pour certains d'entre eux, une trop grande proximité est même rédhibitoire. Pourtant, il arrive également que ce voisinage fasse grimper les prix. Les explications sur ce paradoxe.

Un critère rédhibitoire pour un Français sur quatre

Dans un sondage publié en avril 2023, le site d'annonces immobilières SeLoger s'intéresse au sujet de la proximité d'un bien immobilier avec un bar ou un restaurant. Et pour certains Français, avoir un tel établissement à deux pas de chez eux est totalement rédhibitoire : c'est le cas pour une personne interrogée sur quatre (26 %). Ce critère est d'ailleurs surveillé par deux Français sur trois (66 % des personnes sondées), et même davantage pour les familles ayant des enfants (76 %) lorsqu'ils visitent un logement en vue de l'acheter.

Pourquoi la présence d'un restaurant ou d'un bar constitue-t-elle un critère de non-achat ? C'est avant tout la crainte de nuisances sonores qui bloquent, ou au moins refroidissent, les éventuels acheteurs. Pour les propriétaires de tels biens immobiliers, très souvent des appartements, il peut donc être plus difficile de vendre son logement, avec, par exemple, un délai de vente qui peut s'allonger.

La présence d'un bar ou d'un restaurant peut aussi faire grimper les prix

Avoir un bar ou un restaurant à proximité du logement que l'on souhaite vendre, est-ce forcément une mauvaise nouvelle ? L'étude de SeLoger révèle que les choses ne sont pas aussi simples. En effet, ce qui peut être perçu comme un inconvénient pour certains, est également un atout pour d'autres. Il arrive ainsi parfois qu'un appartement soit vendu plus cher que les prix du marché du fait de cette proximité immédiate.

L'enquête menée par le site d'annonces immobilières met en lumière un chiffre révélateur de ce phénomène : les biens localisés dans des villes moyennes et placés dans un rayon de 50 mètres autour d'un bar ou d'un restaurant sont vendus plus chers que d'autres biens situés dans le même quartier. En moyenne, la différence de prix est de 3,5 %. La différence est moins nette dans les dix plus grandes villes de France, telles que Paris, Marseille, Lyon ou Toulouse, mais est tout de même notable, avec un écart de 2,3 % en moyenne.

Pour Alexandra Verlhiac, économiste chez SeLoger, "les bars ou restaurants avec terrasse sont situés dans l'hyper-centre des villes moyennes ou sont synonymes d'une vie de quartier dans les plus grandes villes, ce qui implique souvent une valorisation immobilière plus forte surpassant les désagréments des terrasses". En d'autres termes : ce qui paraît être un désavantage à première vue devient en réalité un véritable atout pour la vente.

Quels sont les autres critères qui inquiètent les futurs acheteurs ?

Un achat immobilier est un grand moment dans la vie d'un ménage. Il est donc tout à fait naturel de porter une grande attention à l'environnement du bien que l'on souhaite acheter. Si la présence d'un bar ou d'un restaurant est particulièrement redoutée en raison des nuisances sonores qu'elle peut générer, celle d'une autoroute ou d'un aéroport est encore plus crainte avec respectivement 58 et 64 % d'avis négatifs.

À l'inverse, il existe des critères qui ont moins d'influence sur la décision de futurs propriétaires lorsqu'ils recherchent un bien immobilier à acheter. Les statistiques résultant de l'étude de SeLoger montrent ainsi que la présence d'une éolienne est beaucoup moins problématique (15 % d'avis négatifs seulement), tout comme celle d'un cimetière (13 %).