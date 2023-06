Immobilier: une baisse des prix de plus de 10% est nécessaire pour sortir de la crise

La baisse des prix immobiliers oscille entre -1% et -2% entre les 1ers semestres 2022 et 2023. Pas suffisant pour compenser l’envolée des taux de crédit.

C’est la douche froide pour les vendeurs! Aux dires des réseaux immobiliers, les prix doivent baisser d’au moins 10% pour que le marché reparte sur de bonnes bases. Certains évoquent même le chiffre de 25% . Un recul qui se chiffre en dizaines de milliers d’euros au moment de la vente et qui équivaut, selon les experts, à la baisse du pouvoir d’achat des acheteurs. « Les vendeurs, surtout s’ils vendent pour acheter un logement, doivent se dire qu’ils y perdront peut-être à la vente mais y gagneront à l’achat », résume un agent immobilier.

Pour l’heure, ce recul des prix immobiliers, qui commence à se propager partout en France , est encore modéré en France, selon les principaux réseaux: entre -1% et -2% entre les premiers semestres 2022 et 2023, selon Orpi et Century 21. « L’immobilier vit une crise non pas conjoncturelle mais structurelle. Au-delà du manque de logement, les prix doivent baisser pour que l’offre et la demande se rencontrent à nouveau et que le marché retrouve un bon dynamisme» , martèle Guillaume Martinaud, président d’Orpi . Un message à peine voilé à l’intention des vendeurs qui refusent de consentir des efforts sur le prix. Conséquence: les délais ne cessent de grimper et se rapprochent lentement mais sûrement des 3 mois, aussi bien pour les appartements que pour les maisons.

L’envolée des prix couplée à la hausse des taux de crédit a également fait dégringoler les ventes au premier semestre. Alors que d’aucuns espèrent que le second soit moins catastrophique, les indicateurs avancés du premier réseau de France sont inquiétants. Le nombre des compromis de vente, qui précèdent les ventes de 3 mois généralement, a chuté de 21% en France entre janvier et mai 2023. La chute s’élève même à 32% à Paris et à Lille. Seule Rennes fait mieux que résister avec une hausse de 13%. La raison? Les prix immobiliers ont reculé de 17% dans la cité bretonne, là où ils ne reculent que de 2%, au niveau national.

Malgré ce contexte morose, les Français continuent de croire en l’immobilier. Près de 70% d’entre eux se disent prêts à investir dans la pierre, selon un sondage Ifop pour Laforêt. Les trois raisons qui arrivent en tête sont: se constituer un patrimoine (42%), s’assurer une sécurité financière (36%) et obtenir une bonne rentabilité (30%). « Les Français se projettent sur une vision de long terme, l’immobilier étant le placement par excellence pour sécuriser leur stratégie patrimoniale », conclut Yann Jéhanno, président de Laforêt.