Immobilier : quelle est la période idéale de l'année pour vendre ou acheter son logement ?

Est-ce qu'il existe une période meilleure qu'une autre pour acheter ? ( Crédits photo: © Anastasiya - stock.adobe.com)

Les visites et les ventes de biens immobiliers ne sont pas régulières tout au long de l'année, mais connaissent en réalité une certaine saisonnalité. Quel est le bon moment pour vendre ou acheter ?

À quelle saison est-il préférable de mettre en vente ou de rechercher à acheter un bien immobilier ? Cette question, de nombreux ménages se la posent avant de se lancer dans un tel projet. Grâce aux données communiquées par PAP-Particulier à particulier au site d'information financière MoneyVox, il est possible de savoir quelles sont les périodes les plus fastes en matière d'achat et de vente de logements dans l'hexagone. Alors, quel est le meilleur moment de l'année ?

Quels sont les mois les plus fastes en matière d'immobilier ?

Le nombre de transactions immobilières n'est pas régulier tout au long de l'année, mais est en réalité soumis à une certaine saisonnalité. Entre le mois de juin 2021 et de mai 2022, le site de petites annonces immobilières PAP-Particulier à particulier a ainsi enregistré un pic de recherches de biens à acheter au cours du mois de juin, avec 1 800 000 requêtes, suivi de près par le mois de mars, avec 1 600 000 visites. À l'inverse, au mois de décembre, le nombre de recherches immobilières était au plus bas, avec 1 000 000 de requêtes.

Romain Rainfray, chargé d'étude chez PAP, résume la situation : "Le printemps est une saison forte pour les transactions immobilières, car les acheteurs préparent notamment la rentrée de septembre". Des propos repris par Delphine Herman, directrice de l'offre, de la marque et des relations du réseau Guy Hoquet : "la plus forte activité restera toujours au premier trimestre de l'année, pour être dans le nouveau bien à la rentrée de septembre".

La fin d'année, une période à ne pas négliger pour acheter ou vendre un bien

Dans l'imaginaire collectif, acheter ou vendre une maison ou un appartement en fin d'année est plus difficile. D'ailleurs, le nombre de recherches et de visites de biens immobiliers chute au cours de cette période. Delphine Herman note cette tendance à la baisse : "En fin d'année, les délais peuvent s'allonger". Obtenir un crédit immobilier à une période où les banques tournent au ralenti peut aussi s'avérer plus fastidieux.

Pourtant, plusieurs professionnels de l'immobilier encouragent les particuliers à se lancer ou à poursuivre leur projet immobilier en fin d'année, à l'image de Delphine Herman : "ça n'empêche pas les visites, les offres et les signatures de compromis. L'activité existe, et les acheteurs sont très motivés". La fin d'année peut même être une opportunité, en particulier pour les acheteurs, la concurrence entre les candidats à l'achat d'un bien étant moins nombreux.

A lire aussi: Immobilier : acheter un nouveau logement ou agrandir, quelle est la meilleure option ?

Jusqu'à 90 % de ventes immobilières contraintes en 2024

En 2024, le marché de l'immobilier a été marqué par un nouveau phénomène : la très grande majorité des transactions immobilières conclues ont été contraintes. Des ventes "forcées" liées à un événement de la vie, à l'image d'un décès, d'une séparation ou encore d'une mutation professionnelle, par opposition aux ventes liées à un choix personnel de disposer d'un logement plus confortable.

"En 2024, on estime qu'à 80 ou 90 %, ce sont des ventes et achats « forcés »" analyse Delphine Herman, a contrario de ce qui s'était produit à la fin de la crise du Covid-19, où les acheteurs étaient avant tout motivés par l'amélioration de leur qualité de vie. Néanmoins, grâce à la baisse progressive des taux d'intérêt des crédits immobiliers, la proportion de ventes forcées a diminué au cours de la fin de l'année 2024. Selon Romain Rainfray, "Cette situation a provoqué une hausse du nombre de transactions sur la période hivernale".