Immobilier : pourquoi les charges de copropriété vont-elles augmenter à partir de 2025 ?

La contribution aux charges de copropriété va augmenter pour moderniser les ascenseurs. (Illustration) (Cobanams / Pixabay)

C'est une mauvaise nouvelle pour les copropriétaires. Après leur avis de taxe foncière, ces derniers devraient bientôt recevoir un courrier de leur syndic leur demandant de s'acquitter avant le 1er octobre de leur contribution aux charges de copropriété pour le troisième trimestre 2024. Or cette facture, souvent élevée, pourrait encore connaître une augmentation notable l'année prochaine. Selon les informations rapportées par Capital , cette hausse imminente est principalement due à la nécessité de moderniser les ascenseurs.

En réalité, le problème réside dans les téléalarmes, généralement activées par un simple bouton jaune qui permet de joindre un technicien en cas de panne. « Selon les représentants de la filière ascensoriste, près de la moitié des téléalarmes des 630 000 ascenseurs du pays fonctionnent grâce au réseau 2G ou 3G » , s'était alarmé Hervé Maurey, sénateur de l’Eure, dans une question écrite adressée le 23 mai dernier à la ministre du Numérique Marina Ferrari. Ces technologies, qui s'avèrent moins performantes et plus énergivores que la 4G et la 5G, vont être progressivement abandonnées.

Une disparition programmée

La disparition des réseaux va en effet être graduelle : la 2G sera désactivée d'ici fin 2025 pour Orange, fin 2026 pour SFR et fin 2029 pour Bouygues. La 3G, quant à elle, cessera d'exister fin 2028 pour Orange et fin 2029 pour SFR et Bouygues. De fait, la mise à jour des téléalarmes s'avère indispensable pour leur permettre de s'adapter à la 4G. Or cette transition engendrera des frais conséquents, comme l'a confié à nos confrères un copropriétaire de l’Isère.

Dans sa résidence de 18 logements, l’ascensoriste de l'immeuble a proposé au syndic l’installation d’un dispositif visant à connecter la téléalarme via le réseau GSM 4G pour un coût annuel de 850 euros, alors que les copropriétaires paient actuellement 360 euros par an pour un abonnement à la ligne GSM 2G. Selon Danielle Dubrac, présidente de l’Union des syndicats de l’immobilier (Unis), le sujet de la mise à jour des téléalarmes et les pistes pour limiter ses coûts devraient sans doute animer de nombreux débats lors des assemblées générales de copropriété en 2025.