Immobilier : plusieurs villes françaises devraient voir leurs prix baisser en 2023

Après deux années de flambée des prix, les experts estiment que le marché va à nouveau s'aligner sur le pouvoir d'achat immobilier des ménages. (Illustration) (nattanan23 / Pixabay)

Après deux années de hausse fulgurante, plusieurs villes devraient voir leurs prix immobiliers baisser en 2023. Une manière pour ces agglomérations, dont Lille, Bordeaux, Angers ou Perpignan, de s'aligner sur le marché qui souffre actuellement d'une forte baisse du nombre de compromis de vente signés.

Une année 2023 faste pour l'immobilier ? C'est ce à quoi s'attendent les observateurs du marché pour les douze prochains mois. Après deux années chamboulées par le Covid-19, les prix devraient repartir à la baisse dans plusieurs villes de France pour rééquilibrer le marché et le rapport entre offre et demande, selon le dernier rapport du réseau Orpi relayé par Capital .

Un marché complètement déséquilibré

Les deux dernières années et les nouvelles tendances du marché ont provoqué une forte hausse des prix dans de nombreuses villes. En conséquence, le nombre de compromis de vente signés a baissé, le pouvoir d'achat immobilier des ménages n'ayant pas suivi les prix. C'est ce qui s'est passé à Strasbourg et Montpellier, où les prix ont augmenté de 8 % et le nombre de compromis a baissé de respectivement 11 et 13 %.

D'autres grandes villes françaises ont enregistré des grands écarts encore plus impressionnants en 2022. À Bordeaux, la hausse des prix de 6 % a provoqué une baisse de 38 % des compromis de vente. Idem à Aix-en-Provence, où l'augmentation de 14 % des prix immobiliers a abouti à une chute exceptionnelle de 55 % du nombre de compromis signés.

Des prix à la baisse pour 2023

La situation s'est stabilisée fin 2022, « un atterrissage en douceur, signe que l'optimisme a toujours sa place sur le marché immobilier » , selon Orpi. La hausse des prix s'est en effet tassée et plusieurs villes ont même enregistré une baisse. La tendance devrait se poursuivre en 2023, à condition que les vendeurs consentent à baisser leurs prix pour accommoder le marché.

« En acceptant une légère baisse de prix, le nombre de ventes pourrait repartir à la hausse et dynamiser le marché » dans certaines villes, analyse Guillaume Martinaud, président d’Orpi. Les villes où les prix ont le plus explosé avec le Covid-19 devraient être les premières touchées par ce vent contraire : Bordeaux, Montpellier, Strasbourg, Lille mais aussi Brest, Dijon, Angers, Poitiers et Perpignan.

Dans ces agglomérations, les experts du secteur s'attendent à une baisse des prix de plus de 5 %, voire 10 à 15 % dans certaines villes. Cette chute devrait faire repartir les ventes et redynamiser le marché. « C'est une bonne chose , résume Henry Buzy-Cazaux, président de l’Institut du management des services immobiliers. Cela faisait 15 ans que les prix s’étaient complètement déconnectés du revenu des ménages. [...] Aujourd’hui la réalité nous rattrape et les prix vont devoir s’aligner. »