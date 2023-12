Immobilier : Oxfam accuse les multipropriétaires de bloquer le marché et de favoriser les inégalités

Selon l'enquête de l'ONG Oxfam, les multipropriétaires auraient un revenu médian mensuel 20 % supérieur à celui des propriétaires d'un seul logement. (Photo d'illustration) (Tumisu / Pixabay)

En France, le paysage immobilier est actuellement marqué par des disparités frappantes, avec seulement 3,5 % des propriétaires qui détiennent la moitié du parc locatif. Dans son rapport « Logement : inégalités à tous les étages » publié lundi 4 décembre 2023 et relayé par Capital , Oxfam dénonce l'accès inéquitable à des logements abordables et rénovés en France. Dans son collimateur : les multipropriétaires

Selon l'ONG, ces derniers représentent seulement 7,6 % des ménages. Ces propriétaires d'au moins deux biens immobiliers sont aujourd'hui pointés du doigt par de nombreuses associations telles que la Fondation Abbé Pierre pour leur impact sur le marché immobilier. Et pour cause : Oxfam rappelle que le revenu médian des multipropriétaires atteint 4 000 euros net par mois (20 % de plus que les propriétaires d'un seul bien), selon une enquête de l'Insee réalisée en 2021. Cette disparité est également observée entre les genres, avec une part plus élevée de multipropriétaires pour les hommes (8,3 %) que pour les femmes (6,9 %).

Un phénomène plus présent en Île-de-France

Le rapport met également en lumière la concentration des multipropriétaires en Île-de-France, où ils représentent 11,6 % des ménages, contre 6,9 % en province. Par ailleurs, la moitié de ces multipropriétaires ne possède « que » deux biens, alors que 30 % d'entre eux en ont trois et 20 % plus de cinq. Selon Oxfam, la politique fiscale actuelle serait favorable aux détenteurs de capital. Dès lors, elle favoriserait une augmentation des multipropriétaires.

Pour remédier à ces inégalités, Oxfam suggère une révision de la fiscalité sur l'héritage afin de réduire les disparités d'accès à la propriété. L'ONG met également en garde contre les effets néfastes des niches fiscales qui, en visant à attirer des financements privés, alimentent un peu plus le phénomène de financiarisation.