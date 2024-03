Immobilier neuf : ces villes françaises où la demande reste forte malgré la crise

L'immobilier neuf est en crise mais certaines villes arrivent encore à attirer les acheteurs. (illustration) (dimitrisvetsikas1969 / Pixabay)

Le marché de l'immobilier neuf est en perte de vitesse. Au mois de mars, la demande globale de logements a baissé de 32,6 % sur un an, selon une étude réalisée par le site PAP et relayée par Capital . Cependant, certaines villes restent attractives selon la plateforme qui a analysé plus de 50 000 demandes effectuées sur son site immoneuf.com. Voici donc le classement des 10 villes françaises les plus dynamiques.

Paris, malgré des prix très élevés, est la ville la plus attractive. La demande est toujours là, au point que l'indice de tension du marché (nombre de demandes divisé par le nombre d’offres) est le plus fort du pays à 79. Le budget moyen consacré à une transaction atteint 840 000 euros. Quand on quitte la capitale, ce sont les Hauts-de-Seine qui attirent le plus les acheteurs avec six villes qui figurent dans le top 10 (Puteaux, Asnières-sur-Seine, Rueil-Malmaison, Bagneux, Courbevoie et Clamart). Mais c'est tout de même Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) qui se classe en deuxième position avec un budget moyen de 352 000 euros. C'est deux fois moins que le troisième Puteaux (702 000 euros). Pantin en Seine-Saint-Denis se classe quatrième (7 110 euros du m²) et Sartrouville, seule ville des Yvelines atteint la septième place (4 650 euros du m²).

Le sud attractif

En province, c'est Nice qui attire le plus les acheteurs avec un prix moyen de 6 630 euros du m². Le marché est en légère tension. Mais rien à voir avec Cagnes-sur-Mer, autre ville des Alpes-Maritimes à la neuvième place du classement ( 4 300 euros du m²) où l'indice de tension atteint 69, le record pour la province. Aix-en-Provence prend la deuxième position (405 000 euros de budget et 6 020 de prix moyen), et Saint-Laurent-du-Var monte sur le podium (359 000 euros de budget). Avec Nice, ce sont cinq métropoles qui s'affichent dans ce top 10 : Toulouse (4e), Bordeaux (6e), Rennes (8e) et Nantes (10e).

Antibes (5e) est la ville de province avec le budget moyen le plus élevé (514 000 euros et 7 850 euros du m²) quand Angers est la ville la plus accessible pour l'achat d'un logement neuf, avec un budget moyen de 245 000 euros.