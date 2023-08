La garantie Visale, dispositif de caution géré par Action Logement, a bénéficié à un million de locataires depuis sa création en 2016. Fort d'un succès qui ne cesse de croître, il sera bientôt accessible aux travailleurs indépendants et saisonniers.

Immobilier locatif, la garantie Visale est plébiscitée-iStock-fizkes

Un dispositif mis en place par l'État et géré par Action Logement

Chaque année, le pourcentage de loyers impayés représente 12,5 % du parc locatif. Pour pallier cette difficulté, qui peut constituer un frein à la location, l'État a remplacé en 2016 le dispositif du "1 % logement" par la garantie Visale. L'objectif était, à l'origine, de garantir les salariés en situation de travail précaire, mais le public bénéficiaire s'est élargi depuis. Le succès du dispositif est total, puisqu'un million de bénéficiaires ont pu y accéder depuis sa création. Le chiffre ne cesse de s'accroître, avec 285 000 visas délivrés en 2022, et 123 000 depuis début 2023. C'est un système 100 % gagnant, dont l'avantage est triple : sécuriser les loyers pour le propriétaire, soutenir l'accès au logement pour le locataire, garantir à l'employeur un logement pour les salariés qu'il embauche. La garantie Visale est gérée par l'organisme Action Logement, financé par une taxe payée par certaines entreprises. Il s'agit donc d'une caution publique totalement gratuite, tant pour les locataires que pour les propriétaires. Outre sa gratuité et sa fiabilité, la garantie Visale est facile et rapide à mettre en place : le locataire fait sa demande via le site ad hoc, qui lui délivre un numéro à transmettre au bailleur. Ce dernier a l'assurance que les documents ont été vérifiés, et il est informé du loyer maximum couvert par le dispositif. Après la mise en place d'une garantie, le visa est valable pendant 3 mois maximum (6 mois pour les étudiants). Le bénéficiaire dispose donc de ce délai pour trouver un logement.

Quel est le public concerné par la garantie Visale ?

Pendant toute la durée du bail, la garantie couvre gratuitement les impayés de loyer, mais également les dégradations locatives et les procédures de contentieux éventuelles. Dans le parc privé, elle s'applique pendant toute la durée du bail, avec un maximum de 36 mois (9 mois pour le parc social). La garantie Visale est donc plébiscitée par les propriétaires, qui ont tout intérêt à utiliser ce dispositif plutôt qu'une assurance privée. Quant aux locataires, le dispositif sert de garant auprès des bailleurs, aide précieuse pour les locataires qui ne peuvent pas trouver dans leur entourage de caution physique susceptible de prendre le relais en cas de difficulté de paiement du loyer. Elle bénéficie aux jeunes de 18 à 30 ans, quel que soit leur statut (salarié, étudiant, demandeur d'emploi, fonctionnaire, alternance). Depuis juin 2021, Visale est également accessible à certains salariés du privé et du secteur agricole dont l'embauche remonte à moins de 6 mois, aux salariés de plus de 30 ans dont les revenus sont inférieurs à 1 500 € net par mois, aux locataires qui ont signé un bail mobilité, aux salariés détenteurs d'une promesse d'embauche depuis moins de 3 mois ainsi qu'aux locataires dont le bail transite par une association solidaire. Le gouvernement envisage d'étendre le dispositif à plus de 2 millions de personnes d'ici la fin du quinquennat, en ouvrant la garantie aux saisonniers (à partir de décembre 2023) et aux travailleurs indépendants (à partir de l'été 2024).