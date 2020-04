Immobilier : Les ventes de logements neufs sont toujours possibles malgré le confinement

Quel que soit l'état d'avancement d'un projet d'achat de bien immobilier neuf, de nombreuses démarches restent possibles malgré le confinement. Les visites des logements terminés ou des chantiers, ainsi que les rendez-vous des interlocuteurs en face-à-face sont interdits. Mais la plupart des autres actions de prise de conseils ou de réservation peuvent être effectuées à distance.

Les projets d'achat d'un bien immobilier neuf n'ont pas forcément besoin d'être mis en pause complète à cause de la crise sanitaire actuelle. Certains des acteurs concernés tout au long du processus d'acquisition restent en effet actifs. D'autres ont en revanche dû suspendre leurs activités en raison des mesures de confinement. C'est par exemple le cas des agences immobilières.

Pas de dispense de confinement pour une visite

Celles-ci ne font pas partie des commerces qualifiés d'essentiels par l'arrêté du 15 mars 2020, indique le site Se Loger. Les visites des programmes immobiliers en cours de construction ou achevés ne sont pas non plus autorisées. Le décret du 16 mars 2020 relatif au confinement pour lutter contre la propagation du Covid-19 empêche ce type de déplacement non justifié par les exceptions prévues par les autorités.

Les promoteurs immobiliers n'ont quant à eux pas stoppé leur activité. Ils restent joignables par les personnes à la recherche d'un logement à acquérir. Si elles le souhaitent, ces dernières peuvent donc prospecter depuis chez elles, y compris auprès des autres catégories de vendeurs qui sont eux aussi susceptibles d'avoir maintenu un service minimum à distance.

Des informations financières disponibles

Par ailleurs, les banques et les sociétés d'assurance ne pas à l'arrêt. Il est impossible de rencontrer un conseiller en face-à-face mais les sites Internet des différents établissements permettent d'obtenir de nombreuses informations sur les crédits et les contrats de couverture. Les futurs propriétaires d'un logement neuf ont aussi la possibilité de s'entretenir à distance avec des professionnels de ces domaines.

Les acquéreurs déjà engagés dans une opération d'achat d'un bien neuf au moment de la mise en place des mesures sanitaires ont eu la possibilité de faire jouer leur droit de rétractation pendant dix jours. S'ils ne l'ont pas exercé et qu'ils avaient effectué une réservation de logement, le produit leur reste destiné. S'ils n'avaient pas validé de réservation, il est encore possible de le faire pendant la période de confinement. L'option déposée sur une habitation ne sera officiellement valable qu'une fois que le client et le promoteur se seront rencontrés et qu'un document aura été signé. Cette étape ne pourra avoir lieu qu'une fois les déplacements libres de nouveau autorisés.