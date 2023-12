Immobilier : le nombre de transactions dégringole, le pouvoir d'achat des Français en chute libre

Le nombre de transactions immobilières a chuté de 18 % entre septembre 2022 et septembre 2023. (illustration) (Aymanjed / Pixabay )

La crise immobilière qui touche la France est loin d'être terminée. Un bilan publié ce lundi 11 décembre par le Conseil supérieur du notariat, relayé par France Info , révèle que le nombre de transactions a baissé de 18 % entre septembre 2022 et septembre 2023. Sur cette période, 928 000 transactions ont été comptabilisées.

Cet effondrement des transactions immobilières est en grande partie dû à l'envolée des taux d'emprunt bancaires, qui ont atteint en moyenne 4,3% sur 20 ans en novembre. En 2021, ceux-ci s'établissaient en moyenne à 1,1%... Dans ce contexte, 21% des Français auraient abandonné un projet immobilier au cours des deux dernières années, selon une étude Harris interactive du Conseil supérieur du notariat révélée par RMC .

Un pouvoir d'achat immobilier en chute libre

Les notaires ont par ailleurs observé un recul des tarifs moyens de vente des logements anciens, une première depuis 2015. Pour les appartements, la baisse atteint 2% en moyenne entre le troisième trimestre de 2022 et le troisième trimestre 2023, et devrait dépasser les 3,5% fin janvier. La situation s'avère encore plus préoccupante en Ile-de-France, puisque les prix ont chuté de 5,3% sur un an, et les notaires prédisent une dégringolade jusqu'à 6,8% fin janvier.

Selon le bilan du Conseil supérieur du notariat, le pouvoir d'achat immobilier s'établit en moyenne à 75 m² en France métropolitaine pour un logement ancien en 2023. C'est 5 m² de moins qu'en 2022 et surtout 24 m² de moins qu'en 1999 ! Pour les appartements anciens, le pouvoir d'achat immobilier moyen atteint 36 m² (- 4 m² sur un an), contre 97 m² pour les maisons anciennes (-14 m² sur un an).