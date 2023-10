Immobilier : le maire de Chamonix augmente de 50 % la taxe sur les résidences secondaires

Cette mesure devrait rapporter 2,4 millions d'euros à la commune. (Illustration) (Sephelonor / Pixabay)

Le maire de Chamonix (Haute-Savoie) a décidé fin septembre d'augmenter de 50 % la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Une décision qui, en rapportant 2,4 millions d'euros à la municipalité, permettra à cette dernière de financer l'achat de nouveaux terrains. Le but ? Aider les habitants permanents à se loger dans cette commune où deux tiers des résidences sont secondaires.

Si vous possédez une résidence secondaire à Chamonix (Haute-Savoie), le montant de votre taxe d'habitation s'apprête à grimper en flèche. Comme le rapporte Franceinfo , le conseil municipal de la ville a adopté le 28 septembre dernier une mesure prévoyant une hausse de 50 % de la taxe sur les résidences secondaires. Cette décision devrait rapporter à la commune près de 2,4 millions d'euros, qui serviront à acquérir des terrains et à construire des logements plus abordables pour les habitants permanents.

Célèbre pour ses pistes de ski, la ville savoyarde traverse en effet une crise immobilière sans précédent. Sur les 15 000 habitations recensées, 10 000 sont considérées comme des résidences secondaires, précise Le Dauphiné Libéré . La collectivité et les bailleurs sociaux, qui ne détiennent que 1 000 logements, veulent désormais disposer des fonds nécessaires pour passer à la vitesse supérieure et répondre à la demande grandissante des Chamoniards.

2 500 communes concernées

Concrètement, la taxe d'habitation passera donc de 15,69 % à 23,53 %, et ce dès 2024. Ainsi, pour un propriétaire de studio de 18m2 par exemple, la hausse sur la taxe d'habitation se traduira par un coût de 152 euros supplémentaires. Le maire Éric Fournier a rappelé lors du conseil municipal que la taxe d'habitation de Chamonix était « 30 à 60 % » plus basse que la moyenne avant l'adoption de la mesure et que cette augmentation était similaire à celle adoptée par plusieurs communes voisines.

La capitale du ski fait en effet partie des quelque 2 500 communes supplémentaires autorisées à appliquer une surtaxation des résidences secondaires en raison d'une forte tension sur leur marché immobilier. Publié au Journal officiel le 26 août dernier, le décret permet à ces communes d'adopter une surcote comprise entre 5 % et 60 % sur la taxe d'habitation de ces résidences secondaires, les seules sur lesquelles les propriétaires continuent à payer cet impôt.