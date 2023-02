Immobilier: Le Havre regagne ses lettres de noblesse

L’image de ville bétonnée qui colle au Havre tend à changer. La ville attire de plus en plus, au point de faire monter les prix du mètre carré.

« L’image ouvrière du Havre tend à changer. La mairie soigne l’entrée de ville », assure Maître François Gillot, notaire. Le Havre , qui a une tradition industrialo-portuaire, s’ouvre de plus en plus au tourisme, en mettant en avant son principal atout, la mer. « Des bateaux de croisière partent du Havre toutes les semaines alors qu’autrefois ils ne restaient pas au Havre. De plus en plus d’hôtels se créent », ajoute-t-il. La cité Océane abrite aussi le MuMa, le deuxième plus grand musée impressionniste de France.

« Le Havre compte beaucoup de quartiers où s’entremêlent habitat et activités portuaires. Il faut rendre compatible le développement d’une ville industrielle, portuaire et logistique avec le développement d’une qualité de vie qui je crois a commencé à être repérée au Havre », explique Jean-Baptiste Gastinne, adjoint au maire, chargé de l’urbanisme et de l’environnement, lors de l’émission Les Clés de la Ville organisée par Le Figaro en partenariat avec Radio Immo.

Effectivement, « le Havre abrite le plus vieux club nautique de France où l’on peut pratiquer de la planche à voile ou du kitesurf par exemple », relève Isabelle Lemaistre, de Lemaistre immobilier, une agence implantée en centre-ville du Havre depuis 25 ans. Malgré son image de ville béton due à sa destruction au cours de la Seconde Guerre mondiale et à sa reconstruction par l’architecte Auguste Perret, la ville est dotée de nombreux espaces verts dont les Jardins Suspendus, d’une surface de 17 hectares.

Jusqu’à 5000 euros le m²

Le Havre attire donc de plus en plus d’acheteurs immobiliers. Preuve en est, une augmentation du prix médian du mètre carré de 8,3% en un an pour les appartements et de 5,7% pour les maisons, d’après les statistiques des notaires pour atteindre 2170 € pour les appartements. « Le prix au mètre carré est très bas par rapport à la taille de la ville », affirme Isabelle Lemaistre. Un prix encore attractif même si « pour les Havrais, cela commence à être cher », selon Me François Gillot. Dans certains quartiers du centre-ville, le prix du mètre carré s’envole à 4000 € voire 5000 € si le bien dispose d’une vue sur mer, affirme-t-il. Quant au prix de vente médian d’une maison, il est de 186.000 €.

Parmi les acquéreurs, des retraités qui plébiscitent le centre-ville car « on fait tout à pied. En moins de 20 minutes, ils sont à la plage, à la gare, au centre des congrès... ou au marché du dimanche matin », développe Me Gillot. Avant d’ajouter: « Le sol est plat, ce qui est pratique pour les retraités ». Les familles apprécient aussi Le Havre et là encore c’est le cœur de ville qui est le plus recherché. « La partie est du Havre attire moins mais c’est un bon compromis pour un couple qui travaille en zone industrielle ou à l’extérieur de la ville », remarque Isabelle Lemaistre.

La seule zone d’ombre réside dans le marché de l’emploi plutôt restreint. « Le Havre ne compte pas vraiment de grands groupes. Les emplois ici sont plus liés à l’industrie aéro-portuaire. On a encore du progrès à faire sur le marché de l’emploi », regrette Isabelle Lemaistre. Un manque qui serait responsable de la chute de la population entre 2013 et 2019 de 0,4% et de 0,8% entre 2008 et 2013 (statistiques de l’Insee).

Quant au volume de ventes, il chute de 6,5% pour les appartements et de 11,3% pour les maisons en un an, selon les chiffres des notaires de France. « C’est un atterrissage normal. Les arbres ne grimpent pas jusqu’au ciel. On s’attendait à ce ralentissement. Des prêts ont été refusés à cause du taux d’usure et des événements géopolitiques comme la guerre en Ukraine mais il ne faut pas être alarmiste, nous avons un potentiel de revalorisation de la ville qui n’est pas épuisé », rassure le notaire.

Le Havre présente en tout cas l’avantage d’être une ville où les primo-accédants peuvent devenir propriétaires d’un bien facilement. « Ils ne sont pas obligés de passer par la location avant l’achat. Et ils peuvent même devenir propriétaire en cœur de ville ce qui est rare », se réjouit Isabelle Lemaistre.