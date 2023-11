Immobilier: la baisse des prix s’approche des 2%

Les prix dans l’ancien ont reculé de 1,8% sur un an au troisième trimestre selon les statistiques officielles. Une première depuis 8 ans alors que la hausse dépassait 6% il y a peu.

Les prix de l’immobilier ancien ont baissé de 1,8% au troisième trimestre sur un an, une première depuis 2015, selon l’indice Notaires-Insee de référence publié jeudi. La hausse des prix, continue depuis fin 2015, marque un net coup de frein depuis la mi-2022 quand elle dépassait encore les 6% par an. De + 6,8% au deuxième trimestre 2022, la hausse des prix dans l’immobilier ancien a reculé à 6,4%, 4,6% et 2,7%, puis 0,5% au deuxième trimestre, essentiellement à cause de la flambée des taux d’intérêt qui ont renchéri le coût des crédits. Les prix ont chuté de 1,8% sur un an au troisième trimestre.

Le nombre de transactions, indicateur de l’activité du marché et qui avait atteint un record absolu en 2021, continue de reculer rapidement. Pour l’ensemble de la France hors Mayotte , il passe sous la barre du million, à 928.000 au 3ème trimestre, contre 1 million fin juin. Les prix diminuent de 1,6% pour les maisons et de 2% pour les appartements. Sur un an, les prix des logements anciens en Île-de-France diminuent fortement au troisième trimestre: -5,3%, après -3,1 % au deuxième trimestre.

Une baisse tirée par les maisons

Les prix des maisons franciliennes diminuent de 5,4 %, tandis que ceux des appartements reculent de 5,3%. La baisse des prix des appartements sur un an s’accentue aussi bien pour la petite couronne (-6%) que pour la grande couronne (-4,0%). Pour la première fois depuis 2015, les prix des logements anciens baissent sur un an en province, à -0,5 % au troisième trimestre, après +1,8%. Ils sont tirés à la baisse par les prix des maisons (-1% après +1,3 %), tandis que les prix des appartements continuent d’augmenter légèrement (+0,5% après +2,8%).