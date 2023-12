Immobilier : Il rentre chez lui et constate que le mur de son salon s'est volatilisé

C'est en rentrant chez lui un soir que le locataire a constaté la disparition de son mur. (Illustration) (neshom / Pixabay)

Que feriez-vous si, en rentrant chez vous un soir, vous constatiez que le mur de votre salon avait disparu ? C'est la mésaventure qui est arrivée en novembre 2023 à un habitant de Vannes (Morbihan). En lieu et place, l'occupant de cet appartement a trouvé des panneaux de bois agglomérés et une plaque en plexiglas faisait office de fenêtre, rapporte Ouest-France .

« J’ai dû organiser le déménagement d’une grande partie de mes affaires en urgence à cause de la poussière et de l’humidité » , a confié le locataire à nos confrères. Le 28 octobre 2022, un arrêté de mise en sécurité-procédure urgente avait été pris par la municipalité. Un an plus tard, le chantier démarrait sans que les occupants de l'immeuble n'en aient été informés.

« Ce n'est même pas légal »

Le 8 novembre déjà, le locataire avait retrouvé deux grands trous dans son salon. Or à l'étage au-dessus, un autre locataire subit lui aussi les courants d'air depuis le lancement de ces travaux. Un trou a notamment été constaté dans un mur au niveau d'une prise électrique qui, depuis, tient dans le vide. « Je vis dans le noir et le bruit. C'est vraiment compliqué » , a confié cet habitant au quotidien régional.

Face à cette situation, le locataire du bas a décidé d'envoyer une mise en demeure de relogement à son propriétaire. Ce dernier lui a alors proposé un logement à Pénestin, soit à plus d'une quarantaine de kilomètres de Vannes. « Ce n’est absolument pas envisageable pour mon travail, et si loin, ce n’est même pas légal » , a réagi le locataire. Il a alors transmis au propriétaire une série d'annonces locatives disponibles dans sa ville, ce à quoi son interlocuteur a répondu que le prix était trop élevé. Excédé par cette situation, le locataire conclut : « Je ne suis pas censé vivre dans de telles conditions. »