Immobilier : découvrez les rues les plus chères de France en 2024

Les cinq rues les plus chères de France se trouvent se trouvent dans le cœur historique de Paris. (illustration) (Sadnos / Pixabay)

Sans réelle surprise, la rue la plus chère de France se trouve à Paris. Mais ce ne sont pas les Champs-Elysées ni même la fameuse rue de la Paix. Selon un classement réalisé par Meilleurs agents et relayé par BFM Immo , il s'agit de la rue de Furstemberg, dans le 6e arrondissement. La plateforme d'estimation immobilière a dévoilé son palmarès 2024 des rues les plus chères dans les 50 plus grandes villes de France ce mardi 19 mars.

Pour vivre dans « l'atout charme du quartier de Saint-Germain-des-Prés » , il faut débourser en moyenne 24 272 €/m². Le Quai des Orfèvres, dans le 1er arrondissement de la capitale, arrive juste derrière à 23 777 €/m². Un autre lieu mythique de Paris complète le podium, l'avenue Montaigne et son prix au m² qui atteint 23 123 €.

Les prix flambent sur la Côte d'Azur

Hors Paris, c'est sur la Côte d'Azur que les prix flambent. A Cannes, le célèbre boulevard de la Croisette affiche ainsi un prix moyen de 12 410 €/m², selon Meilleurs agents. La rue de Gray Street et le boulevard Eugène-Gazagnaire dépassent aussi les 10 000 €/m² alors que le prix moyen dans toute la ville s'élève à 6 127 €/m². A Antibes et à Nice aussi, les rues les plus chères dépassent les 10 000 € du mètre carré.

A l'autre bout de l'échelle se trouve Saint-Etienne (Loire). Le prix moyen se limite à 2 165 €/m² dans la rue Gabriel-Calamand, la plus chère de la ville. Soit 11 fois moins cher que la rue Furstemberg... « À la croisée des chemins, vous pouvez investir à Aix-en-Provence. Sa rue la plus chère, l’avenue Giuseppe-Verdi, affiche des prix à 8 615 €/m² » , indique la plateforme immobilière.