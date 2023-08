Immobilier : dans quelles régions pouvez-vous le plus négocier lors d'un achat ?

Les marges de négociation sont en hausse mais certaines régions offrent plus de possibilités aux acquéreurs que d'autres. (illustration) (Moerschy / Pixabay)

Alors que l'année 2023 s'inscrit dans la continuité d'un marché de l'immobilier entravé par les taux immobiliers et le prix des biens, les marges de négociations sont quant à elles en augmentation. Selon une récente étude, il est possible, en moyenne, d'obtenir 6,6 % de ristourne cet été au moment d'acquérir un bien. Certaines régions et certains types de biens affichent même des marges encore plus importantes.

Entre l'explosion des taux des crédits immobiliers, qui sont de plus en plus difficiles à obtenir, et le maintien à des niveaux élevés des prix des biens, la conjoncture est particulièrement mauvaise sur le marché de l'immobilier en ce milieu d'année 2023. Il existe toutefois une bonne nouvelle pour les acquéreurs : le retour des marges de négociation, rapporte BFM Immo sur la base du dernier baromètre LPI-IAD. Dans le détail, cette dernière étude a fait état de marges atteignant les 6,6 % de moyenne nationale pour cet été 2023.

Une marge de manœuvre en nette hausse

En clair, les acheteurs peuvent, en moyenne, obtenir une ristourne de 6,6 % sur le prix d'achat du bien. Il y a un an, ce pourcentage n'était que de 4 %. Dans certaines régions et sur certains types de biens, le baromètre a même constaté des marges encore plus importantes. Elles atteignent ainsi 7 % pour les maisons individuelles. Sur ce type de biens, elles dépassent même les 8 % dans le Limousin, la Champagne-Ardenne et le Nord-Pas-de-Calais. À l'inverse, les vendeurs semblent plus arrêtés sur leur prix en Franche-Comté, en Bretagne et en Ile-de-France.

Pour les acheteurs d'appartements, certaines régions continuent d'apparaître en tête pour les négociations. En Champagne-Ardenne, les marges atteignent par exemple en moyenne 10 %. La marge de manœuvre est également importante en Picardie et en Poitou-Charentes. D'autres régions sont en revanche peu souples sur les prix des appartements, comme la Franche-Comté et de l'Ile-de-France, avec moins de 5 % de marge, ou encore l'Aquitaine et la Basse-Normandie.