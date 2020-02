Immobilier : A Paris, les prix s'envolent pour les appartements avec ascenseur

Une étude menée par Meilleurs Agents montre que plus on monte dans les étages, plus les prix des appartements à Paris augmentent. Et la présence d'un ascenseur dans l'immeuble fait grimper d'autant plus la valeur du logement.

A Paris, plus on monte dans les étages, plus les prix s'envolent. C'est le constat dressé par une étude de Meilleurs Agents sur le prix des logements dans la capitale et publiée dans Le Parisien lundi 10 février. Et si l'immeuble dispose d'un ascenseur, le gain pour le propriétaire vendeur est loin d'être négligeable.

En effet, le prix d'un bien immobilier peut varier de plusieurs milliers d'euros s'il se situe au rez-de-chaussée ou au dernier étage du même bâtiment. Les nuisances sont plus importantes au rez-de-chaussée et dans les étages inférieurs, et la vue dégagée, sans vis-à-vis, est devenue un critère très prisé des acheteurs. « Ce qu'on remarque, c'est qu'à Paris, il y a un effet beaucoup plus fort sur les étages extrêmes : un prix plus élevé de 4 % pour le sixième étage et plus faible de 6,4 % pour le rez-de-chaussée », constate Alexandra Verlhiac, responsable des études chez Meilleurs Agents.

L'ascenseur fait grimper les prix

Mais habiter dans les étages supérieurs d'un immeuble n'est pas toujours de tout repos. La présence d'un ascenseur est donc souvent réclamée par les acheteurs et celui-ci impacte le prix de vente, à partir du deuxième étage : +2,3 % pour le troisième, +4,1 % pour les quatrième et cinquième et enfin +5,3 % pour le sixième.

Concrètement, un appartement situé au sixième étage, dans le XVe arrondissement, aura un prix moyen de 10 600 euros le m2, contre 10 063 euros pour le même bien situé au deuxième. Soit, au final, plusieurs milliers d'euros à gagner pour les propriétaires.

Des travaux d'aménagement qui ont un coût

Alors faut-il absolument faire installer un ascenseur dans son immeuble ? Même si la plus-value est intéressante et que l'ascenseur devient nécessaire pour faire face au vieillissement de la population, le coût des travaux n'est pas à négliger. De l'ordre de 25 à 30 000 euros au départ, l'addition peut rapidement grimper selon les aménagements à réaliser.