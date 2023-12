Immobilier : à 1,6 %, le taux moyen des crédits en cours de remboursement reste encore très bas

(Crédits photo: © Cecilia - stock.adobe.com)

1,6 % : tel est le taux moyen des crédits immobiliers en cours de remboursement dans l'hexagone selon l'Insee. Alors même que les taux d'intérêt actuels dépassent les 4,4 %, comment expliquer ce phénomène ?

Selon les données récemment publiées par l'Insee, les Français paient, en moyenne, un taux d'intérêt de 1,6 % pour leur financement immobilier. Pourtant, les nouveaux emprunteurs le savent : devenir propriétaire à l'heure actuelle est de plus en plus difficile, la faute notamment à des taux d'intérêt en forte progression, qui dépassent désormais les 4 %. Comment expliquer un tel écart entre ces deux chiffres ?

Un contexte de hausse des taux d'intérêt pour les nouveaux emprunteurs

Dans une note de conjoncture en date du 14 décembre, l'Insee a publié un chiffre étonnant : celui relatif au taux moyen des prêts immobiliers en cours de remboursement. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, les ménages français paient en moyenne un taux de 1,6 % pour leurs prêts immobiliers. Un chiffre qui a de quoi surprendre, dans un contexte où l'on parle de plus en plus des difficultés d'accès au crédit rencontré par les futurs propriétaires.

En effet, les foyers qui souhaitent acheter leur résidence principale, devenir propriétaire d'une résidence secondaire ou même investir dans l'immobilier locatif, doivent faire face à des taux d'intérêt de plus en plus élevés. En un peu moins de 2 ans, les taux ont quasiment quadruplé, passant de 1 % en janvier 2021, à 3,8 % au troisième trimestre 2023 selon les dernières statistiques de l'Insee. Pour les nouveaux crédits, la situation est même encore pire selon le courtier Meilleurtaux, qui estime que le taux de crédit moyen sur 20 ans a atteint les 4,44 % au début du mois de décembre.

Crédits en cours de remboursement et nouveaux crédits : deux notions à ne pas confondre

Pour bien comprendre l'écart qui existe entre les chiffres de l'Insee, il est nécessaire de bien faire la différence entre le taux des crédits en cours de remboursement, et le taux des nouveaux crédits. En effet, les crédits en cours de remboursement concernent l'ensemble des prêts immobiliers pour lesquels les emprunteurs ont encore des mensualités à payer. Autrement dit : il s'agit du stock, incluant non seulement les nouveaux emprunts, mais aussi les anciens, dont un grand nombre a été souscrit pendant la période faste des prêts immobiliers à 1 %.

Résultat : le taux d'intérêt moyen des crédits en cours de remboursement est bien plus bas que le taux des nouveaux emprunts, et augmente moins vite, comme en témoigne l'analyse de l'Insee : "Si les taux de nouveaux crédits immobiliers se sont fortement redressés depuis 2022, atteignant 3,8 % au troisième trimestre 2023, le taux moyen sur l'ensemble des crédits immobiliers augmente bien plus lentement".

Une situation rendue possible grâce aux emprunts immobiliers à taux fixes

96 % : telle est la proportion des emprunts à taux fixes en France d'après Emmanuelle Simi, directrice marketing et banque digitale chez LCL. Ainsi, la quasi-totalité des crédits immobiliers souscrits par les ménages français n'est pas soumise aux variations de taux. Un système très protecteur des emprunteurs, bien différent de celui de nombreux autres pays. Emmanuelle Simi estime ainsi que les crédits immobiliers à taux fixes ne représentent que 20 % du total des financements immobiliers en Europe.

En effet, à l'étranger, de nombreux prêts immobiliers sont souscrits à taux variable. Autrement dit : quand les taux remontent, les anciens prêts immobiliers voient également leurs taux augmenter. En France, ce sont les banques qui "jouent le rôle d'amortisseur et qui prennent à leur charge la hausse des taux" résume la directrice marketing et banque digitale de LCL. "À taux fixe, les mensualités de crédit restent ainsi toujours les mêmes pour l'emprunteur".