Imbroglio judiciaire autour de cette malouinière bradée aux enchères

Estimée 7 millions d’euros, la malouinière de la Houbarderie a été cédée pour 1,1 million après une vente par adjudication. Le propriétaire estime qu’il y a eu escroquerie.

À en croire les médias locaux, c’est une vente par adjudication qui fait jaser dans le pays de Saint-Malo . Connue sous le nom de malouinière de la Houbarderie, cette noble bâtisse de 2000 m² située dans le secteur de Quelmer-La Passagère avec son parc de 7 hectares a été cédée aux enchères mercredi 20 septembre pour «seulement» 1,1 million d’euros. La «malouinière» désigne ce genre de vaste demeure de plaisance construite par des négociants et armateurs de Saint-Malo, autour des 17e et 18e siècles. Le résultat de la vente représente une somme, certes, non négligeable mais cette bâtisse des bords de la Rance avait été évaluée à 7 millions d’euros... Raison de plus pour son propriétaire, Jean-Michel Beaudouin, de contester cette vente et d’y voir même une forme d’ escroquerie .

Combat juridique

À l’origine de cette procédure, un différend entre le propriétaire à sa banque portant sur 750.000 euros, créance qui n’avait jamais été réglée. Or, pour éviter de perdre cette demeure remontant au début du 18e siècle, le propriétaire s’est décidé à régler sa dette in extremis. «L’audience a démarré à 14h, le compte de Mr Beaudouin a été débité à 14h01 alors que la vente à proprement parler n’a débuté qu’à 14h45» , explique Me Yann Le Penven, l’avocat du propriétaire. De quoi se diriger vers un «combat juridique» souligne Me Le Penven expliquant que la créance est réglée dès que le compte est débité tandis que la partie adverse soulignera que les fonds ne sont pas arrivés à la banque puisqu’ils transitent par un compte Carpa (compte professionnel utilisé par les avocats où ils doivent faire transiter l’argent de leurs clients).

En attendant que cette question soit tranchée, ce type de vente ouvre la possibilité d’une surenchère pendant 10 jours. Et étant donné le montant atteint, il y a fort à parier qu’il y aura des propositions. En tout cas, l’intérêt est bien là même si Jean-Michel Beaudouin ne compte pas céder son bien tant que ce sera possible. La faiblesse du résultat des enchères a tout de même quelques explications selon Yann Le Penven. «Pour faire une offre, il faut disposer du cash ou être totalement sûr de décrocher un prêt, rappelle-t-il, ce qui peut être dissuasif actuellement. Et les lieux sont vendus occupés par la fondation de mon client, ce qui peut aussi réduire son prix.»

Une fondation pour la biodiversité

Comme l’explique Le Pays Malouin , le propriétaire originaire de Saint-Malo mais vivant en Suisse compte bien faire don du lieu à sa fondation Aleph B612. Cette structure vise notamment à présenter le dispositif Aleph, une machine réalisée par Jean-Michel Beaudouin qui sert à dépolluer en supprimant les mauvaises odeurs. Elle permettrait aussi de faire de la malouinière un lieu pédagogique, accueillant notamment des enfants et proposant des activités autour de l’entretien de la biodiversité. Encore faut-il pour cela que la vente soit annulée. Une nouvelle audience doit se tenir dans deux à quatre mois et la donne devrait avoir bien changé d’ici là.